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İğne oyası kursuna katılan erkekler, marifetleriyle kadınlara taş çıkartıyor Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin iğne oyası kursuna gelen erkek kursiyerler, marifetleriyle dikkat çekti

İHA

İğne oyası kursuna katılan erkekler, marifetleriyle kadınlara taş çıkartıyor Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin iğne oyası kursuna gelen erkek kursiyerler, marifetleriyle dikkat çekti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin iğne oyası kursuna gelen erkek kursiyerler, marifetleriyle dikkat çekti.
Türk kültüründe el sanatları açısından önemli bir yer tutan iğne oyalarına bu kez erkek eli değdi. Toroslar Belediyesi'nin Güzelyayla Mahallesi'nde açtığı iğne oyası kursunda 12 kursiyerden ikisi erkek. "Erkek, iğne oyası yapar mı?" düşüncesine, TORTEK atölyesine katılan erkek kursiyerler, en güzel yanıtı veriyor. Asıl meslekleri İlkokul öğretmeni olan Oğuz Doğan (48) ve gıda mühendisi Ümit Alptürker (48), hobi olarak başladıkları kursta yaz tatillerini iğne oyasının tekniklerini öğrenerek değerlendiriyor. Doğan ve Alptürker, iğne oyasını ilmek ilmek işleyerek, erkeklerin de iğne oyası yapabileceklerini gösterdi.
Gaziantep'te ilkokul öğretmenliği yapan ve yaz tatilini Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde geçiren Oğuz Doğan, Toroslar Belediyesi'nin açtığı iğne oyası kursunda Türk kültür ve geleneğinin en güzel şekilde yaşatıldığını ve bununla mutluluk duyduğunu söyledi. Doğan, "Kurslara ziyaret amaçlı geldim. Burada yapılan el sanatları çalışmalarını görünce ben de yapmak istedim. Öğretmenimiz iğne oyasının tekniklerini en güzel şekilde bizlere gösteriyor. Yaylada çok güzel bir ortam var. Bu kurslarla insanlar birbiriyle kaynaşıyor, yeni hobiler ediniyor, örf ve adetlerimizin kalıcılığı sağlanıyor. Çok mutlu bir şekilde bu kursa katılıyorum. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Kursları açtığı için Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Kursa katılan gıda mühendisi Ümit Alptürker ise boş zamanlarını değerlendirdiğini ve kendisi için güzel bir aktive edindiğini belirterek, sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan bu kurslardan dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Alptürker, "Zürafa tekniği ile runner üzerine işleme yapıyorum. Öğretmenimizden bu tekniği öğrendim ve özveriyle devam ediyorum. Bu kurslar bizim için sosyal bir etkinlik oldu. Buradaki diğer kursiyer arkadaşlarımızla da iletişim içinde iğne oyasını öğreniyoruz. Severek yapıyor ve güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu.
Kadın kursiyerler de Başkan Yılmaz'a bu kursları açtığı için teşekkür ederek, ahşap boyama ve dikiş nakış kurslarının ardından iğne oyasını öğrendiklerini ve yaylada çok güzel zaman geçirdiklerini söylediler.
TORTEK iğne oyası eğiticisi Ümmü Güzel de 12 kursiyerinden ikisinin erkek olduğunu kaydederek, erkeklerin de bu işi kolayca öğrenebileceğinin en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da hobi ve mesleki eğitim kurslarına kadınların yanı sıra erkeklerin de ilgisinin olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına güzel dokunuşlarla değer katıyoruz. TORTEK atölyelerimiz ile kursiyerlerimizin bir yandan meslek sahibi olmasını sağlarken bir yandan da sanatsal ve kültürel gelişimlerine fayda olacak çalışmalar yapıyoruz. Kursiyerlerimizin hem güzel vakit geçirdiği hem de meslek edindiği bu eğitimlerimizden biri de İğne Oyası. Bu kursumuzda iki erkek kursiyerimizi de ağırlıyoruz. Oğuz ve Ümit Bey, yetenekleriyle erkeklerin de iğne oyası sanatında başarılı olabileceğinin en güzel örneği oldular. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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