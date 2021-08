Gültak: “Kentimizin acil olarak imar sorununu çözmek zorundayız”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, katıldığı bir televizyon programında bir kez daha kentin imar sorununa işaret ederek, “Eğer biz Mersin’i, Türkiye’nin gelişmiş, şehircilik anlamında da en planlı ve düzenli illeri arasında görmek istiyorsak, kentimizin acil olarak imar sorununu çözmek zorundayız” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir yerel televizyon kanalında düzenlenen canlı yayın programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve bir dizi konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Gültak, Mersin’in çözüm bekleyen imar sorunu, kentsel dönüşüm projeleri ve artan orman yangınları hakkında düşüncelerini paylaştı. Başkan Gültak, hayata geçirilmesi planlanan bazı projeleri de açıkladı.



“Mersin’in en büyük sıkıntısı imar sorunu”

Yayında, kentin yıllardır sürüncemede kalan imar planlarına değinen Başkan Gültak, “Mersin'i, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline getirebilmek için öncelikle imar sorununu çözmek, çarpık ve düzensiz yapılaşmayı çözmek, yeni sanayi alanları ile lojistik alanlar açmak zorunda olduğumuzun farkında olmalıyız. Tüm şehir, yerel yöneticiler ve kent dinamikleri olarak da buna yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bu şehrin en büyük sorununun imar sorunu olduğunu hep söyledik. Bu sorun çözülene kadar da dile getirmeye devam edeceğiz. Şehrimiz, hak ettiği çehreye kavuşana kadar her koldan çalışacağız” diye konuştu.



“Mersinlileri, eylül ayının son haftasında Karaduvar Balık Festivalimize davet ediyorum”

Gültak, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisinin düzenlenmesi planlanan Karaduvar Balık Festivaline de değinerek, “Balık festivalimiz, bu yıl inşallah ilkinden de çok daha renkli etkinliklere sahne olacak. Balık Festivalinde başta Karaduvarlı kadınlarımız olmak üzere üreten kadınlarımıza ücretsiz stantlar temin ederek ekonomik fayda edinmelerini sağlayacağız. Eylül ayının son haftasında, başta Akdeniz halkı olmak üzere tüm Mersinlileri, hem balık yiyecekleri hem de eğlenceye doyacakları Karaduvar balık festivalimize şimdiden davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Kentsel dönüşüm projesinde her süreç vatandaşın lehine olacak”

Akdeniz’in; hayata geçen değişimler ve yapılan hizmet ve çalışmalar sayesinde artık göç veren değil, göç alan bir ilçe haline geldiğine de işaret eden Gültak, “Akdeniz’de yaşanan değişimler ile şehrimizin de kaderi değişiyor. Çay Mahallesinde başlamasını sağladığımız yerinde kentsel dönüşüm projesinde artık sona yaklaştık. Hak sahipleri ile görüşmeler başlayacak. Bu süreçte alınan tüm kararlar da vatandaşlarımızın lehine olacak. TOKİ, bu projede vatandaş lehine zarar etmeyi göze almıştır. Vatandaşlarımızı ikna etmek istiyoruz. Bilgi kirliliği yayılmak isteniyor fakat bu projede insanlarımızı asla mağdur etmek gibi bir niyet veya amaç yok” dedi.



“Büyük motor yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz”

Spora ve sporcuya da büyük önem ve destek verdiklerinin altını çizen Gültak, “Akdeniz'i; sporun her alanında olduğu gibi motor sporlarında da cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu yıl Mersin’de ilk kez düzenlenen MotoDrag Yarışlarını gerçekleştirdiğimiz gibi ilerleyen günlerde daha büyük ve kapsamlı motor müsabakalarına ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.



“Orman yangınları siyasete alet edilmemeli”

Mersin’in de olduğu Türkiye’nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına da dikkat çeken Gültak, “Orman yangınları konusunda maalesef büyük bir bilgi kirliliği yayılmak isteniyor. Devletimiz, yangının ilk gününden itibaren tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen, bazı kesimler, ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla yaşanan olayları siyasete dahil etmeye çalışıyor. Bu zamanlar, siyaset yapma zamanları değil, birlik olma, beraber hareket etme zamanlarıdır” şeklinde konuştu.

