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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de şiddetli sağanak yağışın verdiği hasar tespit ediliyor

İHA

Yenişehir’de şiddetli sağanak yağışın verdiği hasar tespit ediliyor

– Yenişehir Belediyesi, Mersin’de geçen cumartesi akşamı etkili olan şiddetli yağışlarda su baskınına uğrayan iş yerleri ve evlerde hasar tespit çalışması yapıyor.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi akşamı etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu olumsuzlukları gidermek amacıyla sokaklarda, iş yerlerinde ve hanelerde motopomp ve iş makineleri ile anında müdahalede bulunan belediye, yağışlardan etkilenen iş yerleri ve hanelerde hasar tespit çalışmalarına da devam ediyor.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Mersin’de cumartesi gecesi metrekareye 42,8 kilogram yağış düştü. Yenişehir Belediyesi, kent merkezinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan su baskınlarına motopomp ile anında müdahale ederken, rüzgar dolayısıyla devrilen ağaçların neden olduğu tehlikeye karşı da iş makineleri ile teyakkuza geçti. Su baskınları ve diğer olumsuzluklara karşı sağanak yağış altında aralıksız çalışarak vatandaşlara yardımcı olan Yenişehir Belediyesi ekipleri, tam kapasite ile mücadele etti. Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerine kadar çalışırken, Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de vakit kaybetmeden hanelerde ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Su baskınlarının bir daha yaşanmaması için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Cumartesi günü bir anda etkili olan yağışlar, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ekiplerimiz anında harekete geçerek müdahalede bulundu ve suların tahliyesi hızlıca yapıldı. Ertesi gün ekiplerimiz hasar tespit çalışmasına başladı. Ayrıca söz konusu yerlerde su baskınlarının bir daha yaşanmaması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

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