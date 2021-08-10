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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Durdurmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

İHA

Durdurmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

– Mersin’de bir kişi, bahçede ilaçlama yapıldığı sırada durdurmak istediği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin’in merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesinde meydana geldi. Mersin’in yaylalarından biri olan Fındıkpınarı’nın Beşgez mevkiinde bahçede 33 HV 780 plakalı traktörün arkasına bağlı ilaç tankından ilaçlama yapılırken, çalışır vaziyetteki traktör birden hareket etti. Hareket halindeki traktörü durdurmak isteyen Murat Ustalar, 56 metrelik şarampole yuvarlanarak devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Ustalar’ın cenazesi traktörün altından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri tarafından çıkarılırken, devrilen traktör de iş makinesi yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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