Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Yarı Maratonunun hazırlıklarına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 28 Kasım’da yapılacak 13. Tarsus Yarı Maratonunun Tarsus Kültür Park Sevgi Kapısı önünde başlangıç çivisi çakıldı. En son 2018 yılında yapılan maratonda, atletler 3 yıl aranın ardından 21 kilometrelik parkuru yeniden koşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin düzenlediği 13. Tarsus Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı.



Tarsus Yarı Maratonu 3 yıl aranın ardından yeniden koşulacak

İlk olarak 2004 yılında koşulan Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, en son 2018 yılında bir kez daha koşuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl aranın ardından Tarsus Yarı Maratonunu yeniden başlattı. İncelemeleri yapılan 21 kilometrelik parkurun Tarsus Kültür Parktaki Sevgi Kapısı önünde başlangıç ve bitiş noktaları belirlendi. Bu noktalara Uluslararası Atletizm Federasyonundan gelen heyet başlangıç çivisini çaktı. 28 Kasım 2021’de koşulacak maraton için hazırlıklar hızla sürüyor.



“Startfinish hattını hazırladık”

Uluslararası Atletizm Federasyonu B Sertifikalı Parkur Ölçümcüsü ve Uluslararası Atletizm Hakemi Rıdvan Doğan, maraton için ilk çiviyi çaktıklarını belirterek, “Uluslarası Atletizm Federasyonunun parkurla ilgili istediği bazı kıstaslar var. Startfinish hattının fotoğraflı olarak hazırlayacağımız kitapçıkta yer alması da onlardan birisi. Dolayısıyla daha önce belediye tarafından tespit edilen bir parkur var. Bu parkurda bize bildirilen startfinish hattı burası olacak. Biz burada startfinish hattını hazırladık. 28 Kasım’da yapılacak olan yarışmaya hazır hale getiriyoruz. 21 kilometre 97,5 metrelik bir parkur bu. Bütün dünyada standart olan yarı maratonu ölçüsü” dedi.

2018 yılının ardından maratonun yeniden koşulacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Doğan, “Tarsus Yarı Maratonu yapıldığı dönemlerde atletizm camiasında bayağı bir sevildi. Dolayısıyla da burada tekrar yapılması lazım geldiği konusu gündeme geldi. Sağ olsun Vahap Başkanımız da buna sıcak baktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu koşunun tekrar yaşama döndürülmesi için çabalar sarf ettiler” diye konuştu.

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