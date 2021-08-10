Mersin'de korkutan patlama, drone petrol tankına çarptı Dronen'un petrol tankına çarpması sonucunda patlamanın meydana geldiği üzerinde durulurken, çevredeki birçok evin camları kırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. Drone'un tesisin içinde bulunan petrol tankına çarpması sonucunda patlamanın meydana geldiği üzerinde durulurken, çevredeki birçok evin camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi 6598 Sokak'taki bir petrol tesisinde meydana geldi. Büyük bir patlama sesi ile uyanan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak, yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sivil hiçbir vatandaşı bölgeye sokmazken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanları bölgede çalışma başlattı. Patlamanın meydana geldiği yerden tek tek delil toplayan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgedeki birçok evinde camları kırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



"Korktuk sandık evin içinde patlama oldu"

Petrol tesisinin yanında oturan bir vatandaş, "Korktuk sandık evim içinde patlama oldu. Yıldırım düştü sandım. Ateş çıktı. Yatıyorduk, birden fırladık. Eşim hatta bana sarıldı, korkma dedi. Köşeden ateş çıktığını gördük. O kadar korktum. Sonra dışarı çıktık ve bütün komşular geldi. Cam kırılmış, kapı açık kalmış. Evde bazı çatlaklar var. Evimiz sarsıldı. Evin önündeki zeytinlerin hepsi yere düştü" dedi.

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