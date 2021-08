Erdemli Belediyesi, aşılanma oranı en yüksek ilçe olmak için aşı kampanyası başlattı

– Erdemli Belediyesi, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliğinde, Türkiye’nin aşılanma oranı en yüksek ilçesi olmak için “Aşı ol geleceğe umut ol” aşı kampanyası başlattı.

Mersin’in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Erdemli Belediyesi iş birliğinde korona virüse karşı “Aşı ol geleceğe umut ol” aşı kampanyası başlatıldı. Kampanyanın amacı, Türkiye’nin aşılanma oranı en yüksek ilçesinin Erdemli olması. Projenin imzalarını, Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu attı. Proje kapsamında mobil ekipler kurulacak, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakımına kadar her yerde aşı olunması için ekipler faaliyette bulunacak.



“Türkiye’nin aşılanma oranı en yüksek ilçesi olmayı hedefliyoruz“

Erdemli olarak hedeflerinin, kısa zamanda Türkiye‘nin aşılanma oranı en yüksek ilçesi olmak olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Tollu, “Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüz ve belediyemiz arasında başlattığımız kampanyamız sayesinde geleceğe daha umutla bakmayı hedefliyoruz. Özellikle kırsal kesimde ulaşım imkanı zor olan ya da engelli vatandaşlarımıza mobil araçlarımızla ulaşarak aşılanma hızını arttırma gayreti içerisindeyiz. Özellikle okulların açılmasına yakın bir zamanda riski minimuma indirme hedefimiz var. Pandemisiz, virüssüz bir hayat için toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Proje kapsamında kahraman sağlık çalışanlarımızla birlikte sıfır rakımdan 2 bin 500 rakımına kadar her alanda çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

