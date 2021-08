Büyükşehir Belediyesi, Musalı’da üreticiye koyun, keçi ve yem dağıttı Başkan Seçer: “Üretim odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ kapsamında Toroslar ilçesi Musalı Mahallesinde gerçekleştirilen koyun, keçi ve yem dağıtımı törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında bu yıl yeni yetiştiricilerin her birine 25’er adet küçükbaş hayvan ve 4’er ton yem ile aşı desteği sağlıyor. Başkan Seçer, “Üretim odaklı bu çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde yürütülen proje kapsamında kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam sağlanması, köyden kente göçün azaltılması, bölgedeki koyun varlığının artırılması, damızlık fazlası olan yerli üreticilerden yeni işletmeler için hayvanlarının değer fiyatında satın alınarak ekonomiye destek verilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölge şartlarına göre yetiştiricilere kıl keçisi, güney Karaman ve ivesi koyun desteği sağlanırken, hayvanların yemleri ve aşıları da Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Proje, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Mersin Veteriner Hekimler Odası paydaşlığında yürütülüyor. 5 yılın sonunda toplam 300 yeni işletme kurulması ve Mersin hayvan popülasyonuna 7 bin 500 baş damızlık değerinde hayvan kazandırılması hedefleniyor.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Musalı Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, oda başkanları ve yetiştiriciler katıldı.



“Bu işin içinde hile, hurda, siyaset yok”

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesinin 2’nci yılında küçükbaş hayvan dağıtımlarının ilk ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çiftçiliğin zorluklarına işaret eden Seçer, “Her kuruş çok büyük emekle, alın teriyle elde ediliyor. Ben üretici kardeşlerime, çiftçi kardeşlerime çok büyük saygı duyuyorum, çünkü çalışan insanı seviyorum. Biz de çalışan üreticilerimizi buluyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu projeleri öyle elinizin tersiyle itip geçmeyin. Bunlar çok büyük emek, çok büyük para. Bu işin içinde hile, hurda, siyaset, ayrım yok. Biz istiyoruz ki köylerimizde gerçek üreticileri bulalım, onlara destek verelim. Bunun için çok titiz çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları desteklerde hiçbir zaman ayrımcılık gözetmediklerinin altını çizerek, bugüne kadar tarım alanında yaptıkları destekleri anlattı. Seçer, bu yıl yeni başlattıkları proje kapsamında da büyükbaş hayvanlar için kaba yem desteği yapacaklarını belirtti.



“Bu yıl projeden 60 aile yararlanacak”

Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında geçen yıl 60 üreticinin her birine 25 hayvan olmak üzere toplam bin 500 hayvan dağıttıklarını dile getiren Seçer, her bölgenin kendine göre bir çeşidi ve cinsi olduğunu ifade etti. Kıl keçisi, güney Karaman ve ivesi koyun dağıttıklarının bilgisini veren Seçer, “Bu 60 üreticimizin 27'si kadındı. Bu yıl da 60 üreticimizin 34'ü kadın. Bu, kadınlara bir ayrımcılık yaptığımızı gösteriyor. Bu çalışmaları bilinçli olarak yapıyoruz. Kadınlar da kendi ayakları üzerinde dursun diyoruz, kimseye muhtaç olmasın diyoruz, çocuğuyla bir işletme sahibi olsun” ifadelerini kullandı.

Bu yıl da projeden toplam 60 ailenin faydalanacağını dile getiren Seçer, “Geçen yıl dağıttığımız bin 500 hayvan, 60 aile, 712 yeni doğum yaptı. Bu hayvanlar sağlıklı hayvanlar. Hayvan seçimi çok önemseniyor. Bunlar itina ile seçiliyor. Yasalar çerçevesinde, teknik kurallar çerçevesinde bunlar belirleniyor ve aynı zamanda aşı hizmetleri, o hayvanların bakımı, sağlık hizmetleri bir bedel karşılığı değil, hiçbir bedel almadan veteriner hekimlerimizce veriliyor. İşte bir ülkenin kalkınması bu. Bu ülkeyi biz el birliğiyle kalkındırırız. Bir taraftan hekimlerimiz, bir taraftan bu konuda söz sahibi üretici birliklerimiz, bir taraftan devletin tarım teşkilatı ve Büyükşehir Belediyesi. Her birimiz bir ucundan tutuyoruz” dedi.



“Çark artık kendi kendine dönmeye başlayacak”

Projenin mali kaynağını Büyükşehir Belediyesinin sağladığını ve 2020 rakamlarıyla projenin maliyetinin 11 milyon lira olduğunu kaydeden Seçer, “Helali hoş olsun. Sizin paranız. Sizin için harcanıyor bunlar. Bu projede biz bin 500 yeni hayvan aldık, bunu dağıtacağız ama gelecek yıl yaklaşık olarak 500 civarında hayvan bizim şu anda üretici yaptığımız ailelerimizden bize alınacak. Eksikleri biz yine satın alacağız, karşılayacağız ama 2023, 2024 yıllarında devam eden yıllar içerisinde artık bu çiftliklerden, bu küçük işletmelerden yani bizim oluşturduğumuz işletmelerden elde ettiğimiz hayvanları alacağız, yeni üreticilere vereceğiz. Bir yandan çark artık kendi kendine dönmeye başlayacak. Biz yine yem desteğini, ilaç desteğini, aşı desteğini vereceğiz” diye konuştu.

Seçer, bu yıl Anamur’da 3, Akdeniz'de 4, Bozyazı’da 2, Çamlıyayla’da 2, Erdemli’de 7, Gülnar’da 4, Mezitli’de 3, Mut’ta 4, Silifke’de 7, Tarsus’ta 15, Toroslar’da 8 ve Yenişehir’de 1 aileye bu destekleri vereceklerini anlattı. Rakamlar belirlenirken ve üreticiler seçilirken de hiçbir ayrım ve torpil yapılmadığını dile getiren Seçer, belirli kriterlerin baz alındığını aktardı.



“Üretim odaklı bu çalışmalarımız artarak devam edecek”

Seçer, üreticilere hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ederek, şöyle devam etti: “Kısmetse darısı her seneye olsun. Bu proje bu yıl bitmiyor. Daha 3 yıl var. 2022, 2023, 2024. Böyle devam edecek. İnşallah çok daha etkin, sonuç alıcı, kentimize, kentimizde üretim yapan insanlarımıza fayda sağlayacak, ülkemizin ekonomisine katkı sunacak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek, üretim odaklı bu çalışmalarımız Büyükşehirimizle beraber, diğer kurumlarımızla beraber artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Dağıtım esnasında da hiçbir ayrımcılık yapılmadığını ben bizzat gözlemledim”

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da “Ne iş yaparsınız yapın, eğer samimi olmazsanız başarılı olamazsınız ve bu projede Büyükşehir Belediye Başkanımız samimi bir şekilde kırsala, köylere sadece koyun, keçi dağıtımı değil Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın birçok projesine ben bizzat sahada şahit oldum. Bu projeden faydalanan kişiler tamamen kırsalda yaşayan Yörük kardeşlerimiz, hayvancılık yapanlar ve dağıtım esnasında da hiçbir ayrımcılık yapılmadığını ben bizzat gözlemledim” dedi.

Mersin Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bektaş Şenay ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu projeye el atarak ve tarım, hayvancılık manasında destek vermesi bizleri gerçekten onurlandırıyor. Başkanımızın bir de ziraat mühendisi olması böyle durumlarda daha verimli işlere el atmanın önünü de yol açıyor” diye konuştu.

Projeden faydalanan kadın yetiştiricilerden Yağmur Hamurcu, “Girişimci ve yetiştirici olarak böyle bir projede yer almak beni çok mutlu ediyor” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, projeden faydalanan yetiştiricilere temsili olarak küçükbaş hayvan ve yem dağıtımı gerçekleştirdi.

