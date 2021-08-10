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Mersin'deki patlama kameralara yansıdı Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde meydana geleden patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Mersin'deki patlama kameralara yansıdı Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde meydana geleden patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde meydana geleden patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle birçok evin camları kırılırken, korku dolu anlar yaşandı. Patlamanın ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgede çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, tesiste bulunan bir tankın üst bölgesinde patlama meydana gelirken, büyük bir ateş çıkıyor. Ateşin ardından yoğun bir duman oluşuyor.

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