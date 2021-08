Kucağında kızıyla evden çıkıp kaybolan anne her yerde aranıyor Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsaldaki Uzunkaş Mahallesindeki evinden dün sabah kucağında 2 yaşındaki kızıyla dedesine giden ve ardından ortadan kaybolan 29 yaşındaki Selvi Akça’dan haber alınamıyor Jandarma, ailesi ve mahalleli, anne ve kızını bulmak için seferber oldu

Mersin’de, kucağında 2 yaşındaki kızıyla evinden çıkan ve daha sonra ortadan kaybolan genç anneden 29 saattir haber alınamıyor. Evden çıkıp yaklaşık 200 metre uzaklıktaki dedesine giden ve 510 dakika sonra tekrar dönüş yoluna çıkan 29 yaşındaki Selvi Akça ile minik kızı, bir anda ortadan kayboldu. Jandarma, ailesi ve mahalleli, anne ve kızını bulmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Uzunkaş Mahallesinde yaşayan Selvi Akça ile 2 yaşındaki kızı Lütfiye Arife’den dün sabahtan bu yana haber alınamıyor. Mersin merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Uzunkaş Mahallesinde bulunan evinden dün sabah saat 09.30 sıralarında dedesine giden evli ve iki çocuk annesi Selvi Akça, dönüş yolunda kızıyla birlikte ortadan kayboldu. Torunu ve minik kızını her yerde aramasına karşın bulamayan dede, Yavca Mahallesinde bir şantiyede çalışan Selvi Akça’nın eşi Özcan Akça ile akrabalarına haber verdi. Jandarmaya başvuran Akça ailesi, mahallenin gençlerinin de desteğiyle sabaha kadar anne ve kızını her yerde aramasına karşın bulamadı. Jandarmanın arama çalışmaları bugün de devam ediyor.



“Eşim ve kızımın kaybolduğunu söylediler”

Özcan Akça, İHA muhabirine açıklama yaparak, çok endişeli ve üzgün olduğunu belirterek, eşi ve kızının bir an önce bulunması için yardım istedi. Selvi Akça ile 10 yıldır evli olduklarını 6 yaşında Kerim Mehmet ve 2 yaşında Lütfiye Arife isminde iki çocukları bulunduğunu dile getiren 37 yaşındaki Özcan Akça, şantiyede çalıştığı için sadece çarşamba ve pazar günleri eve gelebildiğini söyledi. Pazar akşamı da tüm aile bir araya geldiklerini, birlikte yemek yiyip geç saatlere kadar sohbet ettiklerini aktaran Akça, “Gece ben ağabeylerimi eve bırakıp döndüm. Eşim Selvi, çocukların çamaşırlarını katladı. Daha sonra da yıkadığı çamaşırları sermeye indi. Bana da ‘Sen yorgunsun, sabah işe gideceksin, yat uyu’ dedi. Ertesi sabaha karşı saat 04.00’te ben işe gitmek için evden çıktım. Akşamüzeri saat 17.00’de beni telefonla arayıp eşim ve kızımın kaybolduğunu söylediler” dedi.



Dedesinden dönüş yolunda ortadan kayboldu

Eşinin nasıl kaybolduğunu da anlatan Özcan Akça, “Eşim sabah saat 09.30 sıralarında kızımla birlikte evden çıkmış ve dedesine gitmiş. Dedesinin evi bizim evimize yaklaşık 200 metre uzakta. Orada 510 dakika kalmış ve ‘Eve gitmem lazım, babama yemek hazırlayacağım’ demiş. Dönüş yolunda komşularıyla karşılaşıp biraz sohbet etmiş. Daha sonra ikisinden de bir daha haber alınamamış” diye konuştu.



“Çok endişeliyim. Bir an önce bulunmalarını istiyorum”

Eşi ve kızını tüm aramalara karşın bulamamaları üzerine jandarmaya başvurduklarını dile getiren Akça, “Sabaha kadar jandarma ve köyün gençleri ile her yerde onları aradık. Bugün de aramalar devam ediyor. Cep telefonu yanındaymış ama kapalı, ulaşamıyoruz. Çok endişeliyim ve çok üzüntülüyüm. Onları çok merak ediyorum. Eşimle hiçbir sorunumuz yoktu. Ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir an önce bulunmalarını istiyorum. Bu konuda herkesten yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.

