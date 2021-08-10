Petrol tankına çarpan dron paniğe neden oldu

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol depolama tesisinin boş tankında patlama oldu. Bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edilirken patlamanın tanka çarpan drondan kaynaklandığı belirtildi.

İlçeye bağlı Karaduvar Mahallesi'ndeki petrol depolama tesisinin boş tankında, gece saatlerinde patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile bomba imha uzmanları da bölgede çalışma yaptı. Patlamanın meydana geldiği yerden delil toplayan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bölgedeki bazı evlerin camlarının kırılmasına neden olan patlamanın bir dronun tesisteki tanka çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Bu arada, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kaydında, tesisteki bir tankın üst bölgesinde patlama sonrası büyük bir ateş çıktığı, ardından yoğun bir dumanın yükseldiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-08-10 15:01:53



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