– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, orman yangınlarından etkilenen hanelerin MESKİ’ye olan su faturalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Toplantıda, vatandaşları aşı olmaya çağıran Seçer, pandemi sürecinde bilim insanları tarafından sürekli dillendirilen aşının önemini vurgulayarak, “Bilim adamlarına kulak vermemiz gerekiyor. Bazı yurttaşlarımızın farklı nedenlerden aşı olmaktan imtina ettiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Toplum sağlığı açısından, pandemi illetinden bir an önce kurtulmamız için mutlaka toplumun önemli bir kesiminin aşı olması gerektiğini söylemek istiyorum” dedi.



“8 itfaiye aracımız ve 16 personelimiz ile desteklerimiz devam ediyor”

Son iki haftadır Türkiye’nin orman yangınları ile mücadele ettiğini ifade eden Seçer, Mersin Büyükşehir itfaiye ekiplerinin de yangınla mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi. Yangın sonrası vatandaşların yaralarını sarmak için çalıştıklarını kaydeden Seçer, “13 gündür yangınla mücadele ediyoruz. Yurdun ormanlık alan miktarı yüksek olan özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında, bölgemizde de 28 Temmuz’da Aydıncık’ta başladı, akabinde 29 Temmuz’da da Silifke bölgesinde yangın olaylarına rastlandı. Yangınlar, Aydıncık’ta 31 Temmuz’da, Silifke’de 1 Ağustos’ta kontrol altına alındı. Şu anda Türkiye’de hala Muğla ilimizde yangınla mücadele devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da orada 8 itfaiye aracımız ve 16 personelimiz ile desteklerimiz devam ediyor. Bölgemizde Sosyal Hizmetler ekiplerimizin yaptığı tespitlere göre, tabi bakanlığa bağlı bazı çalışmalar da var, onlar da değerlendirmeler, tespitler yapıyor; zaten bizim yaptığımız çalışmalarla bakanlığın yaptığı çalışmalar rakamsal olarak da örtüşüyor; Aydıncık’a 90, Silifke ilçemizde 10 hane yangından zarar gördü. Aydıncık’ta 15 fidanlık, 6 sera, 206 kovan kullanılamaz hale geldi. 27 hayvan da telef oldu. Silifke’de 56 kovan ve 86 kümes hayvanı yapılan tespitlerde telef olduğu görüldü” diye konuştu.

Başkan Seçer, yangından etkilenen hanelerin MESKİ’ye olan su faturalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, “Tabi bunun bir yasal altının hazırlanması gerekiyor. İhtiyaç dahilinde de bunu yüce meclisimizin takdirine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin’de 3 ilçede çıkan orman yangınlarına 61 arazöz, 30 itfaiye aracı, iş makinesi ve lastik tekerlekli araç olmak üzere toplam 91 araç ve 270 itfaiye personeli ile müdahale ettiklerini belirten Seçer, “Ankara ve Hatay Büyükşehir, Karaman, Niğde ve Afyon il belediyelerimizden gelen 16 araç ve toplam 36 personelle birlikte yangının görev alanımız olan yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçmek için mücadele ettik. Biz de yerleşim alanlarının zarar görmemesi için itfaiye teşkilatımız, çevre illerden gelen belediyelere ait itfaiye teşkilatlarıyla beraber iş birliği yaparak bu görevimizi yapmanın huzurunu yaşıyoruz. Ayrıca orman teşkilatımızın mücadelesine imkanlarımız dahilinde özellikle arazözle su takviyesi konusunda her türlü desteği belediye olarak vermiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.



Vatandaşlar, Teksin üzerinden yangınzedelere yardım ulaştırabiliyor

Seçer, yangında bir ilaçlama aracının kullanılamaz hale geldiğini kaydederek, “Mobil Tırımız sıcak yemek, çorba, ayran ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Yangın gece çıktı. Hemen ertesi gün oraya arkadaşlarımız intikal ettiler. Gerekli düzenlemeyi yaptılar ve vatandaşlarımızın azami olarak yanında durmak, onlara katkı sunmak için gayret gösterdiler. Mağdur vatandaşlarımıza yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Bir şekilde bize ulaşıyorlar. Vatandaşlarımız bu niyetteyse Teksin ya da Alo 185 Çağrı Merkezinden dileklerini, isteklerini bizlere sunabilirler. Kendileriyle irtibata geçip oradaki mağdur vatandaşlarımıza belediyemiz kanalıyla yapılacak bu hayırsever vatandaş yardımlarını ulaştırabiliyoruz, ki bugüne kadar da bir hayli bu şekilde bağışta bulunanlar oldu, biz de vatandaşlarımıza bunları ulaştırıyoruz” dedi.



Seçer, mazgalların ve rögarların yanlış kullanımına dikkat çekti

7 Ağustos gecesi başlayıp 8 Ağustos’a kadar devam eden yağmurda 45 dakika içinde metrekareye 45 litre yağmur düştüğünü belirten Seçer, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle Yenişehir bölgesinde, Akdeniz ilçesinde, Toroslar bölgesinde bazı zeminde yer alan konutlarda, iş yerlerinde daha çok rögarların, mazgalların tıkanması, bazı bölgelerde yağmur suyu sistemlerimiz ya da hatlarımız varsa bile rögarların usulüne uygun kullanılmaması, dikkatsiz kullanılması bizi çok ciddi sıkıntılara sevk etti. Temizlikten bahsediyoruz, ben bazı mahallelerde, sokaklarda gezerken şunu görüyorum; oradaki esnaf rögar kapağını kaldırmış orayı çöp kutusu olarak kullanıyor. Yağmur suyu hatlarına kanalizasyon pis su hatlarını bağlıyor, bunu kaçak yapıyor ve ondan sonra yağmur suyu hatlarından kötü koku çıkıyor. Onu tıkamak için de pet şişeden çuvala bütün evsel atıklar oraya atılıyor. Bir tane bez parçası koyuyor mazgalın üzerine koku çıkmasın diye, sonra yağmur suyu ya da yüzey suyu gidecek yer arıyor. Böyle sıkıntılar var.”

MESKİ’nin bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Seçer, “Mutlaka eksiklerimiz olabilir ama bu demek değildir ki, bu tip ani yağmurlarda kentlerde meydana gelen lokal sıkıntılar ve akut sıkıntılar tamamen kurumların işlerini iyi yapmamasından kaynaklanıyor. Ben vatandaşlarımı bir kez daha buradan uyarıyorum. Lütfen kentimizi temiz tutalım, kentimizin görüntüsü evimizin görüntüsüdür. Kentimiz kirliyse evimiz de kirlidir. Lütfen elinizde bulduğunuz her şeyi kentin sokaklarına atmayınız; kaldırımlara, caddelere, refüjlere atmayınız. Bu tip nahoş olaylarla karşılaşmamak için su baskını ihbarlarını MESKİ ve itfaiye teşkilatımız mümkün olan en kısa sürede değerlendirip vatandaşlarımıza katkı sundu, bu krizi aşmak için elinden geleni değil, olması gereken ne varsa yerine getirdi” ifadelerini kullandı.



“Kent girişleri Mersin’e yaraşır değil”

Mersin’in kent girişlerinin Mersin’e yaraşır olmadığı yineleyen Seçer, “Kazanlı Kavşağından kent merkezine kadar bunu getirebilirsiniz. Gerçekten bu bölgelerin görüntüsü 3. dünya ülkelerinde bir kent görüntüsü. Özellikle Kazanlı Kavşağında liman bölgesine, İsmet İnönü Bulvarı girişine kadar yani D400 karayolu üzerinde bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Orası Karayollarının yetki alanı. Karayolları ile de görüşüldü. Orada refüjler, bordürler dökülüyor; refüjlerin içi bakımsız, herhangi bir altyapı yok; görüntü son derece vahim ve kötü. Biz Karayollarından belediyeye bir protokolle yetki aldık. Oraları yapmak istiyoruz. Eğer Karayollarının orada bir tasarrufu yoksa bu konuda da resmi yazı bekliyoruz, çünkü biz yaparız yarın yetki bizde diye bir sürü masraf ederiz milyonlarca lira masraf, sonra D400 karayolunu genişletmek istiyoruz deyip refüjleri daraltırlarsa bütün para israf olur diye Karayollarıyla eş güdümlü götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

