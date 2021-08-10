Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
Antalya´da, 3 yıl önce boşandığı Ali Alataş (46) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç (54), Mersin'de Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan yakınları sinir ise krizi geçirdi.Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-08-10 20:03:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.