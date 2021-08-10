Eski eşi ile kaynanasını öldüren şüpheli tutuklandı (2)

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Antalya´da, 3 yıl önce boşandığı Ali Alataş (46) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülcan Kılınç (35) ve annesi Gülizar Kılınç (54), Mersin'de Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan yakınları sinir ise krizi geçirdi.Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-08-10 20:03:22



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