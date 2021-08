Silifke’de yangın ve korona virüs artışı turizmi olumsuz etkiledi

Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ve korona virüs artışı turizmi olumsuz etkiledi.

Silifkeli turizmciler, korona virüs salgınında normalleşmeye başlanmasıyla sezona umutla hazırlanmış, bayram tatili ile birlikte ilçedeki otel, motel, pansiyon ve günü birlik evler yüzde yüz doluluk oranı yaşamıştı.

Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Silifke’de, turizmde sessizliğin hakim olduğunu belirten Silifke Turizmciler Derneği Başkanı Ali Küçük, “Silifke’de sezona başladığımızda çok güzel yüzde yüz doluluk oranını yakaladık. Kurban Bayramı tatilinde inanılmaz bir tatilci yoğunluğu yaşadık. Sezon öncesi bütün otellerimiz, yatlarımız, pansiyonlarımız, yazlık villalarımız, kamp alanlarımız, su sporlarımız ve rafting gibi bunların hepsi yüzde yüz doluluk oranını yakalamıştı. Ancak orman yangını ile birlikte korona virüs vaka artışı turizmi etkiledi. Şu günler çok sakin geçiyor. İnsanların tatile de psikolojilerini de rahatlatmaya ihtiyaçları var. Bu sebeple Türkiye’deki en uygun yerlerden biri Silifke. Sosyal Mesafeyi koruyarak tatil yapılabilecek en önemli ve tek yerin Silifke olduğuna inanıyoruz. Gördüğünüz gibi kesintisiz bir şekilde kum olarak dünyada sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Bu kumsalda dileğimiz kadar sosyal mesafeyi ayarlayarak misafirleri ağırlayabilir, kum plajlarda denize girebilirler. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlar da yine sosyal mesafeyi koruyarak konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Her hangi bir tehlike olmadan kafaları rahat bir şekilde misafirlerimiz tatillerini yapabilirler. Yeni dönem turizm anlayışında 1,5 metre kişiler arasında sosyal mesafe olması gerekiyor. Ama bizim o kadar büyük plajlarımız var ki bunu 1,5 metre değil, 2 metre, 3 metre, 5 metre mesafeyi uygulayarak bu plajlardan faydalanabilirsiniz. Her şeye rağmen misafirlerimizi cennet ülkemizin en nadide turizm merkezi olan Silifke’ye davet ediyorum” dedi.

