Parkta bulduğu cüzdanı, sahibine teslim etti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler biriminde görevli kadın personel örnek bir davranışa imza attı ve temizlik yaparken bulduğu cüzdanı, sahibine ulaşarak teslim etti.

Tarsus Kültür Park içerisinde görevli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler birimi personeli Nurşan Topçuparlak, temizlik yaparken bir cüzdan buldu.

Topçuparlak, kimlik bilgilerinden yola çıkarak cüzdanın sahibi olan Tarsus Kütüphane Müdürü Ufuk Ay’a ulaştı.

Ufuk Ay, Tarsus Kültür Parkı’na gelerek cüzdanını aldı ve duyarlılığından dolayı Büyükşehir personeli Nurşan Topçuparlak ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.

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