Akdeniz Belediyesinden berber ve kuaförlere dezenfektan

Akdeniz Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe sınırları içinde hizmet veren berber ve kuaförlere dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Egin, Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Gündüz ile birlikte ilçe sınırlarında hizmet veren berber ve kuaför salonlarına, korona virüs salgını ile mücadelede önemli bir etkiye sahip olan dezenfektan dağıttı. Esna, salgınla mücadelede gösterilen kararlılık ve kendilerine sağlanan destekler dolayısıyla teşekkür etti.



“Salgınla mücadelede aşı gibi dezenfektan da çok önemli”

Dağıtım öncesi açıklama yapan Başkanvekili Egin, “Pandemi salgını ile mücadelede en büyük savunmamız aşıdır. Bu anlamda aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yapmalarını diliyorum. Tabi salgın ile mücadelede hijyen ve temizlik sağlayan dezenfektan ürünleri de önem taşıyor. Bu nedenle her gün yüzlerce insana hizmet veren berber ve kuaför esnafımıza destek olmak amacıyla onlara dezenfektan teslim ettik. Belediye olarak, salgına karşı mücadelemiz, bu salgın belası tamamen yok oluncaya kadar devam edecek” dedi.



“Berber ve kuaförlerimiz çok dikkatli olmalı”

Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Gündüz de özellikle hijyen ve mesafe konusunda esnafın çok dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, esnafla yaptıkları görüşmelerde bu konunun üzerinde titizlikle durduklarını belirtti. Akdeniz Belediyesinden daha önce de dezenfektan desteği aldıklarını hatırlatan Gündüz, “Her gün yüzlerce insana hizmet veren berber ve kuaför esnafımıza verdikleri destekten ötürü Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a ve bugün birlikte dezenfektan dağıtımı yaptığımız Başkanvekilimiz Aydın Egin’e odamız ve esnafımız adına teşekkür ediyorum. Pandemi ile mücadele zorlu bir süreç ama esnaf olarak tedbiri elden bırakmayacağız” diye konuştu.

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