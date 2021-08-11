Engelli Sporcu Kenan Özkan, halterde Türkiye ikincisi oldu

– Birçok spor dalında azimle çalışarak dereceler alan Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli engelli Kenan Özkan, 89 Ağustos’ta Adana’da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu. Önceki halter şampiyonalarında iki kez 3’ncü olarak bronz madalya almaya hak kazanan Özkan, son yarışmada sergilediği başarıyı “Şeytanın bacağına çelmeyi taktık ve 2’nciliği yakaladık” ifadesi ile değerlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapan ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 40 yaşındaki Kenan Özkan, 89 Ağustos’ta Adana’da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Halter Türkiye Şampiyonasında 105 kilo kaldırarak ikinci oldu.

Kente gümüş madalya ile dönen Özkan’ın, halter, kürek çekme, dans ve tekerlekli sandalye koşusu gibi birçok dalda dereceleri bulunuyor. Ödüllere doymayan Özkan, dünya şampiyonluğunu hedeflediğini belirtirken, Büyükşehir Belediyesinin kendisine sunduğu destekler için teşekkürlerini dile getirerek, “İmkan verdiler, imkansızı aştık” dedi.

Özkan, gözünü diktiği birinciliği elde etmek için çalışmalara devam edecek.



“Amacım dünya şampiyonluğu”

Şampiyonada kazandığı ikinciliğin sevincini yaşayan Kenan Özkan, şunları söyledi:

“Biz iki kere 3’üncü olduk. Şimdi de Adana’da halterde Türkiye ikincisi olduk. Şeytanın bacağına çelmeyi taktık ve ikinciliği yakaladık. Allah’ın izniyle seneye de birincilikle dünya rekorunu kıracağız. İlk kalkışta 90 kiloyu kaldırdım. İkinci kalkışta 100 kiloyu kaldırdım. Üçüncü kalkışta 105 kiloyu kaldırarak, Türkiye ikinciliğini yakalamış oldum. Dansta da Türkiye 3’üncüsü oldum. Halterde de iki defa Türkiye Şampiyonasında 3’üncü oldum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Vahap Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı verdi, biz imkansızı başardık. Gerçekten bize çok imkan verdiler, biz de hakkını verdik. Allah izin verirse amacım dünya şampiyonluğu.”



“Çok mutluyuz ve gururluyuz”

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve Kenan Özkan’a 3 aylık hazırlık sürecinde destekte bulunan Fatma Nur Yılmaz ise “Müsabakaya 12 ilden 4’ü kadın 28’i erkek olmak üzere 34 sporcu katıldı. Yarışmacıların her biri birbirinden hırslı ve azimliydi. Hepsi birbirini geçmek için değişik stratejiler uyguladı. Kenan Bey birazcık heyecan yaptı. Motivasyonu güçlüydü. Beslenmesine dikkat ettik bu süre boyunca. Biliyorsunuz halter uzun zaman çalışmak ve emek sarf etmesi gereken bir spor branşı. Biz 3 aylık bir sürede 105 kiloyu kaldırarak ikinci olduk. Umarım ilerleyen dönemlerde kendi rekorunu da kırarak birinciliği elde edecek. Çok mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

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