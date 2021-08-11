(Özel haber) Ersu Şaşma'nın yeni hedefi olimpiyatta madalya Olimpiyatlarda sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan ve Türk atletizm tarihine geçen Ersu Şaşma, Mersin’de çalışmalarına yeniden başladı Hocasız çalışmalarını sürdüren Şaşma, 2024 yılındaki olimpiyatlarda madalya alma hedefinde Şaşma: "İnşallah ilerdeki büyük yarışlarda ilk 3'e girmeyi planlıyoruz"

Olimpiyatlarda sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan ve Türk atletizm tarihine geçen Ersu Şaşma, Mersin’de çalışmalarına yeniden başladı. Çalışmalarını hocasız sürdüren Şaşma, 2024 yılındaki olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyor.

Milli atlet Ersu Şaşma, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finalde yarıştı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde sırıkla atlama finalinde 14 sporcuyla madalya için mücadele eden Ersu Şaşma, 5.55 metreyi ilk hakkında geçmeyi başardı. Bir sonraki aşama olan 5.70 metreyi ikinci denemesinde geçen milli sporcu, aynı zamanda Türkiye rekoru olan 5.80 metreyi ise 3 hakkında da geçemedi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atarak, erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olarak adını Türk spor tarihine yazdıran 21 yaşındaki sporcu, elde ettiği sonuçla 10’uncu oldu. Yarışmanın ardından Mersin'e dönen sporcu, çalışmalarına yeniden başladı. Öncelikle önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak isteyen milli sporcu, ardından 2024 olimpiyatlarında ilk 3'e girme hedefinde.



"İnşallah ilerdeki büyük yarışlarda ilk 3'e girmeyi planlıyoruz"

Olimpiyatta yaşadıklarını ve hedefleriyle ilgili İHA muhabirine konuşan Ersu Şaşma, bu spora 2014 yılında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını söyledi. Bugüne kadar Türkiye’de birçok rekor kırdığını vurgulayan Şaşma, “Avrupa ve dünyada bugüne kadar çok bir başarım olmamıştı. Bu sene finallere kalmaya başladık. Olimpiyatlara da bu sene gittik. İnşallah ilerdeki büyük yarışlarda da ilk 3'e girmeyi planlıyoruz. Tabi bu sene olimpiyatlara gitmek benim için çok güzel bir duyguydu. İbrahim Hocamızla verdiğimiz savaşın meyvesini bu sene yemeye başladık. Onun emeğinin karşılığını verdiğim için ayrıca mutlu oldum zaten. Benim için çok bir tecrübe oldu, çok güzel duygular içindeydik. Gerçekten o duyguyu bütün sporcuların yaşamasını isterim. İnsana çok güzel şeyler katıyor. İnşallah 2024’te daha iyi bir tecrübe ile atlayacağız” şeklinde konuştu.



"Daha iyi hazırlanıp, daha büyük başarılar elde edeceğim"

Olimpiyatlarda finale kalmanın kendisini ayrıca mutlu ettiğini kaydeden Şaşma, “Aslında biraz da moralim bozuldu. Çünkü istediğim dereceyle finale kalmadım. Ancak sonuca bakmak lazım. Türkiye’de ilk kez bu branşta finale kalan sporcu oldum. İnşallah diğer yarışmada da finalde değil de madalyayı almak istiyorum. Tabi özellikle final benim için çok zor geçti. Çünkü orada tek başıma, hocasız yarıştım. Sağ olsunlar federasyon başkanı, kurul üyeleri, birçok dışardan Türk hoca bana yardım etti. İbrahim hocamı orada daha çok aradım. Orada sürekli onun dediklerini düşünerek, sanki orada benim yanımdaymış gibi davranarak atlayış yaptım. Bu kadar yapabildim. Daha iyisi olur muydu belki ama o olsaydı kesin madalya gelirdi diye düşünüyorum. Daha iyi hazırlanıp, inşallah daha büyük başarılar elde edeceğim. 2024 olimpiyatlarında tabi ki madalya almak istiyorum ama şu anda seneye Avrupa ve dünya şampiyonası var. Onlara gidip, madalya almak istiyorum. Olimpiyatlara da o süreçte iyi hazırlanıp, orada da madalya kazanmak istiyorum. Alacağıma da inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Genç sporcunun antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi, ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonrası 49 yaşında hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.