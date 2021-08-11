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Seçer: "Mersin her anlamda öğrencilerimize imkan sunan bir kent" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinin sağladığı ve 20 Ağustos’a kadar devam edecek olan ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’ kapsamında kongre ve sergi sarayında öğrenciler, aileleri ve öğretmenler ile buluştu

İHA

Seçer: "Mersin her anlamda öğrencilerimize imkan sunan bir kent" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinin sağladığı ve 20 Ağustos’a kadar devam edecek olan ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’ kapsamında kongre ve sergi sarayında öğrenciler, aileleri ve öğretmenler ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin sağladığı ve 20 Ağustos’a kadar devam edecek olan ‘Üniversiteye Giriş Tercih Danışmanlığı Desteği’ kapsamında kongre ve sergi sarayında öğrenciler, aileleri ve öğretmenler ile buluştu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi tarafından oluşturulan masalara tek tek oturup öğretmenler ve öğrencileri dinleyen Başkan Seçer, öğrencilerin tercih yapmayı düşündükleri alanlar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle tercih danışmanlığı konusunda nasıl bir yol izledikleri hakkında sohbet eden Seçer, öğrencilerle de yapacakları tercihler hakkında konuşup, nerede mutlularsa orada başarının kaçınılmaz olacağını söyledi. Seçer, "Burası MERCİ merkezimizin, yani danışmanlık merkezimizin öğrencilerimizle mülakat yaptığı yer. Burada elde ettikleri puanla ilgili düşündükleri üniversiteler, fakülteler ile ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Tabi öğrencinin bakış açısı ile uzmanların bakış açısı farklı. Çok daha detaylı, üniversiteler konusunda burada bilgi edinme imkanı var. Örneğin bir öğrencimiz tıp fakültesini istiyor ama hangi üniversitenin, hangi fakültesinde nasıl bir eğitim düzeyi var ya da orada yayınlanan makaleler ya da maket üzerinden mi kadavra üzerinden mi eğitim verildiğine dair bütün detay bilgileri şu anda arkadaşlarım öğrencilerimize sağlıyorlar. Bu çok önemlidir, çok değerlidir ve sonuçta bu öğrencilerimiz mutlu oldukları yerde, beklentilerine cevap verilecek bir fakültede çok daha başarılı olurlar. Bu hayatın kuralıdır. Nerede mutluysanız, nerede isabetli bir karar vermişseniz orada başarı kaçınılmaz olur” dedi.

“Eğitimde fırsat eşitliği kavramı çok değerli ve önemli”
Sohbet ettiği çocukların hepsinin yetenekli çocuklar olduğunu ifade eden Seçer, ziyaret dolayısıyla mutlu olduğunu vurguladı. Seçer, “Biliyorsunuz eğitim merkezimiz var, kurslarımız var, üniversiteye hazırlık kurslarımız ve 8 şube, merkez, Tarsus ve diğer ilçelerimiz. Periferideki Çamlıyayla dışında Mut’tan Gülnar’a kadar bütün ilçe merkezlerimizde bizim eğitim kurumlarımız var. Burada eğitimde fırsat eşitliği kavramı çok değerli ve önemli. Bizim orada o eğitim kurumunu açmamızın temel sebebi bu. Yani gelir düzeyi yeterli aileler çocuklarına bu imkanı sağlayabiliyor ama yetersiz olan ailelerin çocuklarının da buraya gitme hakkının olduğunu aslında belediye bir anlamda gösteriyor ya da sağlıyor” diye konuştu.

“Bu başarıyı, bu ciddiyeti, bu düzeni gören vatandaş çocuğunu bize teslim etmek istiyor”
Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan toplam 125 öğrencinin ilk 50 bine girdiğinin bilgisini veren Seçer, “Bu değerli bir sonuç. Hocalarıma teşekkür ediyorum, daire başkanımızdan en alt kademedeki çalışma arkadaşına kadar herkesin tabi ki burada emeği var. Temel düsturumuz, kaliteli yapmak, iyi yapmak, yapmış olmak için değil, yasak savmak için değil. Yani biz şöyle de yapabiliyorduk. Eski anlayışta olduğu gibi. 4 bin kişi kayıtla başlıyormuş daha önceki dönemlerde, biz geldiğimizde 18001900 öğrenci vardı. Oysa 4 bin kişi ile başlamış. Ama şimdi biz 3 bin 8004 bin ile başlıyoruz, 4 bin 3004 bin 500 ile bitiriyoruz. Neden? İlla ki bu başarıyı gören, bu ciddiyeti gören, bu tertibi, düzeni gören vatandaş çocuğunu bize teslim etmek istiyor. Ek kontenjanlar açıyoruz ve sezon sonuna kadar bizim ortalama beklentimizin üzerinde bir talep olunca böyle kapasiteyi de arttırmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mersin her anlamda öğrencilerimize imkan sunan bir kent”
Mersin’in kent olarak öğrencilere pek çok imkan sağladığını dile getiren Seçer, “Tabi ben Mersin’in tercih edilmesini isterim. Mersin her anlamda öğrencilerimize imkan sunan bir kent. 4 üniversitemiz var, 50 binin üzerinde öğrencimiz var. 2 devlet, 2 vakıf üniversitemiz var. Her türlü çalışma alanı var. Tıptan mühendislik dallarına, sosyal bilimlere kadar her türlü fakültelerimiz var burada. İklimsel açıdan, sosyokültürel açıdan Mersin gençlere, öğrencilere cazip gelebilecek bir kent. Tabi ekonomik açıdan da öyle. İstanbul, Ankara gibi metropollerde öğrencilerimizin hayatlarını idame ettirmesi öyle kolay değil ama burada aynı standartta çok daha düşük para maliyeti ile ya da masraflarla çok daha mutlu olabilirler diye düşünüyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanan öğrencilere yapılan öğrenim yardımının bu yıl bin 600 TL’ye çıkarılacağını müjdeleyen Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:
"Belediyemizin de sunduğu çok değerli ve önemli imkanlar var. Yani ücretsiz WiFi’den, toplu taşımada, ulaşımda fiyatların Türkiye ortalamasının çok çok altında olması gibi. Bir öğrenci 1 TL'ye seyahat edebiliyor. Biliyorsunuz 2024’e kadar da bu bizim çocuklarımıza sözümüzdü ve uygulamada bizde devam ediyor. Diğer taraftan burada Mersin'de ikamet eden ailelerin her üniversiteyi kazanan çocuğu, beyana tabi olarak, herhangi bir gelir testine de tabi tutmadan bizden bin 600 TL yardım alabilecekler. Buradan da öğrencilerimize, velilerimize duyuralım. Bize müracaat etsinler. Bilgilerini göndersinler. Biz çocuklarımızın bu yılki ihtiyaçlarının bin 600 TL’lik kısmını Belediye olarak karşılayacağız. Yine burada, Mersin'de üniversitelerde eğitim görecek çocuklarımıza da çamaşır kafeden çorba hizmetine kadar birçok alanda etkinliklerimize kadar kendilerini iyi hissedebilecekleri, rahat ders çalışacakları okuma salonlarına kadar, kütüphanelere kadar birçok alanda katkı sunacağız. Mersin huzur kenti, Mersin kardeşlik kenti, Mersin birlik kenti, Mersin herkesin güldüğü bir kent ve Mersin herkesin kendisini güvende hissettiği bir kent. Buradan da tüm Türkiye’ye mesajım olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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