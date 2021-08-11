Akdeniz zabıtası denetimleri artırdı

Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle hijyen ürünlerinde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı marketler, lokantalar, patiseri ve gıda ürünü satan iş yerlerinde fiyatetiket denetimi yaptı; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü, birçok kentte olduğu gibi Mersin’de de artan korona virüs (Covid19) vakalarına karşı denetimlerini arttırdı. İlçe sınırlarında bulunan alışveriş merkezleri, lokantalar, market ve bakkallar ile toptan ve perakende satış yapan iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri; maske, mesafe ve hijyen yönünden salgına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Ekipler ayrıca fiyatetiket kontrolleri yaptı.



Eksiği görülen esnafa uyarılıp süre verildi

Özellikle insan hareketliliğinin yoğun olduğu kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, eksikleri görülen iş yerleri hakkında tutanak tutarak eksikleri tamamlamaları için işletmecilere süre verdi. Denetimlerde ekipler, maske, kolonya, eldiven ve sabun gibi hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini de kontrol ederek anormal fiyat artışlarına karşı işletmecileri uyardı.

Denetimlere katılan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, fahiş fiyat artışları ve merdiven altı ürünlere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde en kısa zamanda müdürlüğe bildirmelerini istedi. Sivaslıoğlu, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatları önlemek amacıyla denetimlerinin artarak süreceğini söyledi.

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