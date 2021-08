Rosatomflot’un buzkıranı “50 Let Pobedy” Fedor Konyukhov’un Kutup Gezisini destekledi

Ünlü gezgin Fedor Konyukhov, nükleer buzkıran “50 Let Pobedy” (Zaferin 50. Yılı) ile yaptığı tek kişilik kutup gezisini tamamlayarak Murmansk’a döndü. Konyukhov, “Temiz Arktik” projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği gezide, buz erime hızı, mikroplastik konsantrasyonu ve Arktik Okyanusu tabanının sismik aktiviteleri hakkında bilgi topladı.

Arktik araştırmaları tarihinde ilk kez yaz ayında yüzer buz istasyonu hizmete alındı. Konyukhov’un yolculuğu 11 Temmuz'da Murmansk'tan başlamıştı. Önceki yolculuğunda buzkıran “50 Let Pobedy”, Konyukhov’u Kuzey Kutbu noktasına getirmişti. Buzun sürüklenmesi 249 saat sürdü. Araştırma programının verileri, RAS'ın Shirshov Oşinoloji Enstitüsü'ne teslim edilecek.

Konyukhov, Murmansk'ta Murmansk Bölgesi hükümetinin temsilcileri, FSUE Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kashka ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Kashka, burada yaptığı konuşmada, “Temiz Arktik projesinden bahsetmişken, genellikle bizden uzak olan Kuzey Kutbu hakkında konuşuyoruz. Ama kendimizden başlamalıyız. Rosatomflot, bölgedeki ekolojik durumun iyileştirilmesinde uzun süredir kullanılmış nükleer yakıtı ve radyoaktif atıkları ortadan kaldırma görevi üstleniyor. Yakın zamanda yüzer bakım üssü ‘Lepse’nin bertaraf edilmesi projesi tamamlandı. Bu proje çevresel riskleri önemli ölçüde azaltmıştır. Kuzey Kutbunu daha temiz hale getirmek önemli, ancak uzak bölgelerden ziyade bölgemizde çalışmaya başlamalıyız” dedi.

“Clean Arctic” projesinin öncüsü, nükleer buzkıran “50 Let Pobedy”nin kaptanı Dmitry Lobusov ise bölgeleri temizleme çalışmalarının hassas ekosisteme zarar vermemesi gerektiğine inandığını ifade etti. Lobusov, “Arktik ekolojisi hakkında düşünmeleri ve bu yönde ciddi çalışmalara başlamaları sevindirici. Biz ölmeden ‘büyük Kuzey Kutbu temizliğine’ yeni ilgi dalgası da bitmesin diye umalım” diye konuştu.

Konyukhov da açıklamasında şunları söyledi:

“Gençlerin Kuzey Kutbunu sevmesinden memnunum. Zamanımın gençliği, Sovyet Arktik araştırmacısı Papanin gibi olmayı çok istiyordu. Artık yaşlanıyorum ve bazen huzursuzluğa kapılıyorum, bizden sonra kim gelecek? Onlar Arktik'le bugün bizim ilgilendiğimiz gibi ilgilenecek mi? Kuzey Kutbu'ndan ciddi bir şekilde bahsettiklerinde memnunum.”



“Temiz Arktik” projesi hakkında

Kuzey Kutbu bölgelerini temizlemek için tek bir program yapmayı amaçlayan “Temiz Arktik” eylemi fikri, nükleer buzkıran “50 Let Pobedy” kaptanı Dmitry Lobusov ve Rusya Emek Kahramanı Gennady Antokhin'e ait. “Büyük Kuzey Kutbu temizliği” konulu gönüllü projenin yazarları, ortak çabanın Kuzey Kutbu bölgelerinden hurda metal ve yağ kirliliğinin giderilmesine yardımcı olacağını umuyor. “Temiz Arktik”; bilim camiasını, yetkilileri, iş dünyasını ve toplumu bir araya getirecek. 2 Ağustos'ta, Taimyr Yarımadasında “Temiz Arktik” projesinin bir seferi daha başladı. Ülkenin 12 bölgesinden gönüllülerden oluşan bir ekip, Kuzey Kutbu bölgelerini temizlemek için ilk sefere çıktı.

