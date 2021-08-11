Tarsus’ta Tiyatro Akşamları başladı

Tarsus Belediyesinin 16 gecede 16 mahallede gerçekleştireceği ‘Tiyatro Akşamları’, İsmetpaşa Mahallesinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla başladı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek Taksi dizisi ve Maskeli Beşler filmiyle tanınan oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve kumpanyasının sergilediği oyun, Tarsuslulara kahkaha dolu bir gece yaşattı.

Tarsus halkının tiyatroya doyacağı tiyatro akşamlarında Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu 16 mahallede her akşam Tarsus halkıyla buluşacak. İlk olarak İsmetpaşa Mahallesi tarihi bacanın bulunduğu meydanda Tarsus seyircisiyle buluşan oyun, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Yüzlerce vatandaşın kahkahalarla izlediği tiyatro etkinliği diğer günlerde de sırasıyla aynı saatte Mithatpaşa, Altaylılar, Hacıhamzalı, Gülek, Anıt, Öğretmenler, Yeşilyurt, Yeşil, Yenice, Fahrettinpaşa, Atalar, Yeşiltepe, Şahin, Reşadiye ve Barbaros mahallelerinde devam edecek. Oyun ücretsiz sahnelenecek.

Tüm Tarsus halkını tiyatroya davet eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “İnsanlarımızın pandemiden soluksuz kaldığı ve yurdumuzda yangınların ciğerimizi bitirdiği şu günlerde Tarsusluların yüzünü güldüren ve şehrimize neşe olan, karanlığı aydınlığa çeviren sanatçılarımıza Tarsus’un sanat dolu kimliğiyle çok teşekkür ediyorum. Tarsus, Haşmet Zeybek’lerin, Yusuf Öz’lerin, Tarık Güvenç’lerin, Nihat’ların, Murat’ların kenti. Tarsus, sanatın, kültürün başkenti, aynı zaman da tarihin başkenti. İyi ki varsınız” dedi.

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