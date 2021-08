Mezitli Belediyesinden özel gereksinimli çocuklara bale dersi

Mezitli Belediyesi, özel gereksinimli çocukları sanatla buluşturacak çok özel bir proje başlattı. Down sendromlu, engelli ve özel desteğe ihtiyaç duyan çocukları sanatla ve sosyal yaşamla birleştirmek amacıyla harekete geçen Mezitli Belediyesi bale kursu başlattı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce özel gereksinimli bireyler için birçok projeyi hayata geçiren belediye, şimdi de onları sanatla buluşturuyor. Özel gereksinimli çocuklara bale eğitimi başladı. Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü eğitmeni de olan Ahmet Demirci tarafından ücretsiz olarak verilen bale kurslarında çocuklara duruş, ritimle hareket gibi dersler verilecek.

Mezitli Belediyesinin bu projesi, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Aileleriyle birlikte ilk derse katılan çocuklar, heyecanı ve sevinci birlikte yaşadı. Ailelerin ve çocukların bu sevincine ortak olmak amacıyla ilk derse katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, alkışlarla onlara destek verdi.



“Çocuklarımız daha renkli bir sosyal yaşama imza atıyorlar”

Mezitli’de yaşayan her bireyin mutlu olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Sanatı toplumumuzun her kesimine yaymak istiyoruz. Daha önce de özel gereksinimli bireylerimiz için değişik projelerimiz vardı. Bu kez bale gibi çok özel bir sanat dalıyla ilgilenmeleri için bu projemizi başlattık. Eğitmenimiz Ahmet Demirci, çok özel bir çalışmayla bu çocuklarımızı baleyle tanıştırıyor. Aynı zamanda diğer çocuklarla da bir arada zaman geçirerek daha sosyal bir yaşama imza atmış oluyorlar. Biz, çocuklarımızın ulaşımı ve burada rahat edebilmeleri için her türlü desteği sağlıyoruz. Değerli eğitmenimiz Ahmet Demirci ve çocuklarını buraya getirerek sosyalleşmesini sağlayan değerli velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Çocuklarımız sosyal yaşamla ve sanatla buluşsun istedik”

Engelli, özel desteğe ihtiyaç duyan çocukları sosyal yaşamla ve sanatla daha çok buluşturabilmek adına bale dersi vermek istediklerini dile getiren eğitmen Demirci de “Özel eğitim gereksinimi duyan çocuklarımıza bale eğitimi veriyoruz. Down sendromlu, engelli, özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımızı sosyal yaşamla ve sanatla daha çok buluşturabilmek adına bale dersi vermek istedik. Mezitli Belediyemizin katkılarıyla elimizden geleni yaparak daha çok çocuğumuzun bale ile tanışmasını sağlayacağız. Bunlar çok özel çocuklarımız, doğal olarak daha farklı bir bale eğitimi sistemi uyguluyoruz. Daha özenli ve farklı davranıyoruz. Ama aynı zamanda diğer çocuklarla da kaynaşarak güzel bir işe imza atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Projemizi daha çok yaygınlaştıracağız”

Sanatın iyileştirici gücüne her zaman inandığını vurgulayan Demirci, “Başkanımız Neşet Tarhan bize her zaman olduğu gibi bu projede de büyük destek sağlıyor. Özellikle ilk dersimize gelerek çocuklarımıza ve en çok da bize büyük motivasyon sağladı. Çok mutluyum ve çok duygulanıyorum; çocuklarımızla böylesi bir proje içerisinde olmak gurur veriyor. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. İleride bu projemizi daha da büyütmek adına okullarımızla, bu alanda çalışma yapan derneklerimizle, velilerimizle iletişime geçeceğiz. Hiçbir şey talep etmeden çocuklarımızı sanatla daha da önemlisi baleyle tanıştıracağız. Elimizden ne geliyorsa çocuklarımıza aktaracağız” diye konuştu.

