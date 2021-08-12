Yenice kurs merkezinde kapsamlı çalışma

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus’un Yenice Mahallesi’nde ilk kez açtığı Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursuna katılan öğrencilerin bire bir etüt görebilmeleri için uygun mekan oluşturma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin seri şekilde sürdürdüğü tadilat çalışmaları kapsamında tüm altyapı sistemleri modern şekilde inşa ediliyor.

Merhum Yaşar Bayboğan adına yapılan, dönemin Yenice Belediyesi’ne tahsis edilen ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı yurt binasında Büyükşehir ekipleri kapsamlı tadilat çalışması uyguluyor. Binada detaylı şekilde gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yenice Kurs Merkezi, modern bir kurs merkezi görünümüne kavuşacak. Geride kalan eğitim döneminde Yenice ve çevresinde bulunan yaklaşık 20 ayrı mahallede ikamet eden ailelerin çocuklarının pandemi nedeniyle online eğitim gördüğü Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Yenice Kurs Merkezi’nde 100 öğrenci eğitim gördü. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte merkezde bire bir eğitim başlayacak.

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan, özellikle etüt çalışmaları konusunda kısıtlı imkanı bulunan öğrencilere destek olmak ve özellikle kent merkezine gidişgelişlerde ortaya çıkacak zahmeti ortadan kaldırmak için yürütülen proje kapsamında, Yenice ve çevresinde bulunan diğer yerleşim yerlerinde yaşayan daha fazla öğrencinin bu imkandan faydalanması hedefleniyor.

Hızlı bir biçimde tamamlanan tadilat işlemlerinin ardından binanın ilk katında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından kreş açılacak. İç mekanı tamamen yenilenecek binanın üst katlarında ise Yenice Kurs Merkezi’nde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS hazırlık etüt dersleri yapılacak.

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