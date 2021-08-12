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Atalık Gülnar nohudunun ilk hasadı, Başkan Seçer’in katılımıyla yapıldı

İHA

Atalık Gülnar nohudunun ilk hasadı, Başkan Seçer’in katılımıyla yapıldı

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin nisan ayında çiftçiye tohum desteği sağladığı atalık nohutların ilk hasadını gerçekleştirdi. Gülnar ilçesi Dayıcık Mahallesinde düzenlenen Atalık Nohut Hasat Törenine katılan Başkan Seçer, “Ürettikçe kazanırız, kazandıkça gelişiriz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarıma yönelik destekleri kapsamında hayata geçirdiği ‘Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi’ ile çiftçinin yüzü bir kez daha güldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ilçesi Dayıcık Mahallesinde düzenlenen ‘Atalık Nohut Hasat Töreni’ne katılarak çiftçilerin mutluluğuna ortak oldu.
Başkan Seçer, Gülnar ilçesine yaptığı ziyaret kapsamında nohut hasadı töreni öncesinde 3 mahallede vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi. Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesinde Alanboğaz mevkii, Gezende Mahallesinde Bardat yaylası ile Akova ve Demirözü Mahallelerini gezen Seçer, Bardat Sayvant Lavanta Bahçesini de ziyaret etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile nisan ayında Gülnar’da Bereket, Şeyhömer ve Dayıcık mahallelerindeki 23 üreticiye 60’ar kilogram olmaz üzere bin 380 kilogram atalık tohum desteği verildi. Yine her üreticiye 500 gram olmak üzere toplam 11,5 kilogram zirai ilaç desteği sunuldu.

“Yaptığımız projeler vatandaşı kandırma projeleri değil, kalkındırma projeleri”
Törende yaptığı konuşmada birlikte hareket etmenin önemine değinen Başkan Seçer, tarımda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de atalık tohum desteği olduğunu belirtti. Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında 60 üreticiye 25’er küçükbaş hayvan verdiklerini, bu üreticilerden 6’sını Gülnar’dan seçtiklerini belirten Seçer, “Her birine 25 hayvan, 1 yıllık yem ve aşısı. Bu yıl yine 60 üretici. 4’ünü Gülnar’dan seçtik” dedi.
Seçer, projeden geçen yıl 26 kadın üreticinin faydalandığını, bu yıl bu sayının 34’e ulaştığını belirterek, “Bizim yaptığımız projeler vatandaşı kandırma projeleri değil, vatandaşı kalkındırma projeleri. Yine yeni bir proje bu yıl başladı. Dağıtımını da yaptık. 100 aileye her birine 100 kaz yavrusu dağıttık. Yemlerini de veriyoruz. Yetiştiricilerimiz hayvanları yetiştirdiği zaman bize satacaklar” ifadelerini kullandı.
Tarımsal hizmetler konusunda yaptıkları sulama borusu, sera ipi, gübre, sera naylonu, fidefidan ve ekipman desteklerini anlatarak sözlerini sürdüren Seçer, “Ürettikçe kazanırız, kazandıkça gelişiriz, her şeyimiz olur” diye konuştu.

Seçer’den Gülnarlılara dershane öğrencileri için yurt müjdesi
Gülnar’da da çok değerli işler yaptıklarını söyleyen Seçer, ilçede Büyükşehir’in dershanesi bulunduğunu, ayrıca yapımını tamamladıkları yurdu bu yıl hizmete açacaklarını müjdeledi. Seçer, “108 mevcut misafirhanemizde kalabilecek. Hem erkek öğrenciler hem kız öğrenciler ayrı bölümlerde kalabilecek. Çocuklarınızı gönül rahatlığıyla belediyemizin misafirhanelerine emanet edin. Dershanemiz var, bu yıl 232 öğrenci devam etti. Bu yıl da başarımız çok yüksek. İlk 50 bine 125 öğrenci girdi” dedi.
LGS sınavına girecek öğrencilerin de Büyükşehir’in dershanelerine kayıt yaptırabileceğini ifade eden Seçer, “Bu uygulama bu yıl başladı, şu anda kayıt alıyoruz. 75 kontenjan açtık Gülnar'a” diye konuştu.

“3 yıl süreli atalık tohum projemizi en güzel şekilde değerlendireceğiz”
Hasadı yapılan atalık tohum projesinin detayları hakkında da konuşan Seçer, projede Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin iş birliği yaptığını söyledi. Seçer, şöyle devam etti: “Silifke'de Balandız’da sarı buğday üretimi yapılıyor, yine atalık tohum. Bu yıl ikinci yılıydı. Burada yaptığımız proje ilk yılı. Yerel nohut çeşitlerinin korunması adı altında bu projeyi 3 yıl süreyle yapacağız. Bu yıl Bereket, Dayıcık, Şeyhömer mahallelerinde 7’si kadın 23 üreticimize tohum dağıttık. Üretim yaptılar. Toplamda 115 dekar, her birine 5 dekarlık tohumlarını verdik, bin 380 kilogram. Her bir üretici için de zirai ilaç desteklerini yaptık. Şimdi hasadını yapacağız. Bunun alımını yine biz yapacağız kooperatif aracılığıyla. Fiyatımız Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı fiyattan yüzde 25 daha fazla.”
Gülnar’ın kuş üzümüne ilişkin de konuşan Seçer, “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere ekmek üretiminde kuş üzümünü kullanmaları için aracılık hizmeti yapıyorlar. Biz geçen yıl da aldık. Bunları 50 gramlık paketlerde Mersin merkezde bazı dezavantajları mahallelerde süt ile birlikte dağıttık” dedi.

“Meclis toplantılarını izlemenizi istiyorum”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi hakkında da vatandaşlara açıklamalar yapan Başkan Seçer, bu ayın ikinci birleşiminin pazartesi günü yapılacağını hatırlattı. Seçer, “Meclis toplantılarını izlemenizi istiyorum. Bu sizin bölgenizin hizmet eksikliği ya da taleplerinizin yerine getirilip getirilmediği, meclis üyelerinizin sorunlarını orada dile getirip getirmediği, kimin ne söylediği, hangi yönde hangi kararların altına imza attığı konusunda bilgilenmeniz açısından çok önemli. Zaman zaman gerginlikler oluyor. Önemli olan temsil ettiğimiz kurumlara ya da şahsımıza, izzeti nefsimize, onurumuza, kişiliğimize yönelik sözlü saldırıların olmaması. Onun dışında eleştirilere açığız” diye konuştu.
2021 bütçesini hazırlarken yapacakları hizmetler karşısında 265 milyon liralık açık öngördüklerini, bunun için borçlanma yapmak zorunda kalabileceklerini geçen yıl kasım ayında meclis üyeleri ile paylaştıklarını anımsatan Seçer, bütçeye o dönemde “evet” diyen meclis üyelerinin şimdi kendisine borçlanma için yetki vermediklerini vurguladı. Yol yapımından içme suyu ve ulaştırmaya kadar birçok alanda hizmet sunduklarını söyleyen Seçer, konuşmasına şöyle devam etti:
“Zaman zaman borçlanma ihtiyacımız oluyor. Bu yetkiyi başkana verin dediğimiz noktada ‘Hayır, biz bu yetkiyi vermeyeceğiz’ diyorlar. Şimdi bu en hafif tabirle Mersin'e gelecek olan hizmetleri engelleme demektir. Bu, siyaset uğruna, Mersin'in geleceğinin altına dinamit koymak demektir. Bu, siyaset uğruna bizi siyaseten köşeye sıkıştırıp, zor duruma sokma uğruna Mersin'in geleceğini çalmak demektir, Mersin'in istikbali ile oynamak demektir. Biz hizmetleri çok çabuk getirmek istiyoruz. Geç gelen hizmet iyi bir hizmet değil. Şimdi bizim bacağımızdan yakalayarak koşmamıza engel olanlara buradan seslenmek istiyorum. Evelallah ayak adalelerimiz çok güçlü. Onlardan sıyrılacağız. Yine de koşar adım hedefe doğru devam edeceğiz. Hizmetlerimiz devam edecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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