Akdeniz Belediyesi Basketbol Yaz Okulunda 150 çocuk eğitim alıyor

Akdeniz Belediyesi Basketbol Yaz Okulunda haftanın 5 günü 150 çocuğa eğitim veriliyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirebilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişim gösterebilmeleri adına başlattığı yaz okullarındaki eğitimlerini sürdürüyor. Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içerisinde bulunan basketbol sahasında süren eğitimlere 613 yaş arasında 150 çocuk katılıyor.



"Geleceğin profesyonel basketbolcuları olacaklar”

Basketbol antrenörleri Tahsin Mert Özkan ve Kübra Kısa ile süren kurslarda, çocuklara sporun önemi ve faydaları anlatılırken, basketbola dair temel pratik bilgiler de veriliyor. Kursa ilişkin açıklama yapan Antrenör Özkan, "Basketbol yaz okulumuz, beklediğimiz gibi bu yıl da çok büyük ilgi gördü. Haftanın 5 günü, yaş gruplarına göre günde 3 saat toplamda 150 çocuğumuza basketbol eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizin kişisel yeteneklerini, koordineli çalışmalarla birleştirip, bir nevi disipline etmiş oluyor ve profesyonel sporcu olmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



"Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Akdeniz ilçesindeki spor tesisi yatırımlarının hızla ivme kazandığına da değinen Özkan, "Başkanımız Mustafa Gültak'a ve emeği geçen devlet büyüklerimize, bizlere sunmuş oldukları bu imkanlardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sonuçta çocuklarımızın hem sağlıklı hem de eğitimli bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunuyorlar. Böylelikle hem velilerimiz hem bizler hem de çocuklarımız çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.



"Spora desteğimiz artarak devam edecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise “İlçemizde spor tesisleri yok denecek kadar azdı. Biz göreve geldiğimizden bu yana hem bakanlıklarımızın hem de Spor Toto Teşkilatının sayesinde toplamda 30 milyon TL'yi geçen yatırımlara imza attık. Bugün uzman antrenörlerimizin nezaretinde birçok spor branşı ile eğitimlerimiz sürüyor. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Onları sporun farklı dallarıyla buluşturup profesyonel bir hayata hazırlamak görevimiz. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devem edecek” diye konuştu.

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