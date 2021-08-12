Mezitli’de Taş Mektep gün batımı konserleri başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarının ortaklaşa düzenlediği Taş Mektep gün batımı konserlerinin ilki gerçekleştirildi.

5 hafta boyunca her çarşamba günü Mersin Üniversitesi Konservatuarı sanatçıları tarafından gerçekleştirilecek Taş Mektep gün batımı konserlerinin ilkine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği şangitar konserinde soprano Çiğdem Aladağ ve gitarist Mehmet Özkanoğlu, klasik müziğin birbirinden değerli eserlerini seslendirdi. Mezitli Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden yaşama döndürülen Esenbağlar Mahallesindeki Cumhuriyetle yaşıt Taş Mektebin duvarlarından yankılanan arya seslerine izleyicilerin alkışları karıştı.

Büyük emeklerle yapılan restorasyonun ardından toplumun değişik kesimlerinden talep edildiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, “Biz Taş Mektebin kullanımı konusunda Mersin Üniversitesi Konservatuarından gelen talebi çok doğru bulduk. Burada müzik olsun sanat olsun dediler. Sanatsal eğitimde önemli bir kapı olsun istediler. Burada yapılan çalışmalarla sadece Mersin’de değil tüm Türkiye’de ses getireceğiz. Artık burada sürekli etkinlikler olacak. İlk etapta her hafta Çarşamba günleri burada sanatla dopdolu zamanlar geçireceğiz” dedi.



“Sanatın tüm olumsuzlukları iyileştirici gücü vardır"

Sanatın toplumdaki tüm yaraları iyileştirme gücü olduğuna dikkat çeken Tarhan, "Yangınlarla, sellerle, ekonomik sorunlarla boğuşan insanlarımızı kısa bir anlığına da olsa sanatla farklı dünyalara taşımaya çalışacağız. Tüm olumsuzluklara rağmen sanattan vazgeçmemek gerekiyor. Bir taraftan yüreğimiz oradaki insanlarımızla ama sanatı da ayakta tutarsak bilinçsizce davranışlar en aza inecektir. Çünkü sanatla daha çok ilgilenen insanlar, çevresine, doğasına ve canlılara karşı daha bilinçli oluyor” şeklinde konuştu.

Mezitli Belediyesi tarafından yeniden yaşama kazandırılan Taş Mektebi gördükleri zaman çok heyecanlandıklarına vurgu yapan Rektör Ahmet Çamsarı ise “Başkanımızla konuşarak buranın kullanımı konusunda istişare yaptık. Mersin Üniversitesi Konservaturımızın kullanımı konusunda mutabık kaldık. Ama bununla yetinmeyeceğiz bu binayla ilgili çok farklı projeler geliştiriyoruz. Binayı ve çevresindeki çok güzel bahçeyi gençlerimizi sanata yönlendirecek çok farklı aktivasyonlarla kullanmak istiyoruz. Mezitli Belediye Başkanımızın engin düşünceleri ve iş birliğimiz devam ettiği müddetçe çok güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.

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