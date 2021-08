Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin son toplantısında Başkan Vahap Seçer’in gündeme getirdiği, limana girmek için uzun kuyruklar oluşturan tırlarla ilgili 230 milyon TL bütçeli Kapılar Projesi hazırladıklarını belirterek, projenin 1 yıldan daha kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıldığını bildirdi.

MIP’den yapılan yazılı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Ağustos’ta yapılan toplantısında gündeme gelen ve basında yer alan “Mersin’in şehir merkezi girişinde bekleyen tırlar”a ilişkin açıklamalara ve haberlere açıklık getirildi.



MIP’den 230 milyon TL bütçeli Kapılar Projesi

1960’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren Mersin Limanına ihracatçıların ve ithalatçıların yüklerini taşıyan tırların, işin doğası gereği hizmet almak amacıyla geldiği belirtilen açıklamada, “Liman kapılarının mevcut yapısını gerek trafiğin düzenlenmesi gerekse operasyonel fayda açısından gelecekteki hacim artışını da göz önünde bulundurarak günün koşulları doğrultusunda iyileştirmek üzere planladığımız 230 milyon TL bütçeli Kapılar Projesi, D400 üzerindeki kavşakta iki adet bağlantı, TOKİ sahası içerisinde üç adet dere geçişi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir üst geçit ve Müftü Deresi üzerinde altı şeritli bir köprü, 10 adet giriş kapısı, ilgili otomasyon çalışmaları ve yardımcı tesisleri içermektedir. Söz konusu yapıların projeleri yapılmış olup ilgili kurumların görüşleri alınmaktadır. Altı şeritli köprü için Veterinerlik (Tahaffuzhane) arazisinde ihtiyaç duyulan bin 680 metrekare arsanın, projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan onay prosedürleri devam etmektedir. İlaveten projenin kapsamında iki adet köprü ve bir adet demiryolu deplasmanı tamamlanmıştır. Mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini takiben, söz konusu projenin 1 yıldan daha az süre içinde hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Detaylı bilgi şirketimizden temin edilebilir” denildi.



“Kapılar Projesini bir an önce faaliyete geçirmeyi tüm dinamiklerden daha fazla önemsiyoruz”

“Kapılar Projesini bir an önce faaliyete geçirmeyi tüm dinamiklerden daha fazla önemsediğimizi özellikle belirtmek isteriz” denilen açıklamada, bu çerçevede çalışmaların ve çabaların aralıksız devam ettiği vurgulandı. Bu süreçte sadece MIP’nin çabasının yeterli olamayacağının altı çizilen açıklamada, “4 yıla yakın süredir bürokrasisi devam eden projemizin bu aşamada belediye başkanımız tarafından gündeme getirilmesini ve destek açıklamasını, prosedürlerin hızlanması bakımından kıymetli bulduğumuzu söylemeliyiz. Kendisine bu vesileyle teşekkür ederiz. Kapılar Projesinin başlayabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamu kurumlarının yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tamamlamış olmaları zorunluluktur. Bu etkenlerin gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak inşa aşamasına geçilmemesi için herhangi bir neden bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.



Başkan Seçer’den ziyaret talebi

Projenin, Büyükşehir Belediyesinin iş birliği ve desteğiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Projemizin detaylarını görüşmek üzere belediye başkanımızı önümüzdeki hafta ziyaret etmek istediğimizi belirtiriz. Tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek, projeyi en hızlı şekilde hayata geçirmek için neler yapabileceğimiz konusunda çözümler üretebilir, böylece Kapılar Projesini en kısa sürede birlikte hayata geçirebiliriz. MIP olarak kentin ihtiyaçlarına duyarlılığımızı ve her alanda elimizi taşın altına koyma çabamızı anlatmaya, ilaveten tüm bunları birlikte başarabileceğimizin altını çizmeye çalışmaktayız. Bu doğrultuda Kapılar Projesini Mersin’e kazandıracak olmanın heyecanını yaşamaktayız. Bürokratik koşullar sağlandığı takdirde tüm enstrümanlarımızı kullanarak Kapılar Projesini hizmete sunabileceğimizi kamuoyunun bilgilerine ve değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız.”

