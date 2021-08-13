Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’ta ‘Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta kadın ve çocuklara robotik kodlama, oyun geliştirme ve 3 boyutlu tasarım eğitimlerinin verileceği ‘Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’ni hayata geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde kadınlar ve çocuklara teknolojik eğitimler sunacak olan ‘Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’ açılıyor. İlerleyen günlerde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Şehit Kerim Mahallesi Makam mevkiinde açılması planlanan atölyeye 42 başvuru yapıldı. Atölyede, robotik kodlama, oyun geliştirme ve 3 boyutlu tasarım gibi eğitimler verilecek. Kadınlar ürettikleri tasarımları Büyükşehir Belediyesinin açtığı stantlarda sergileyerek gelir elde etme olanağı bulacak.



“717 yaş arası çocuklar ve kadınlara yönelik bu çalışmalar sürdürülecek”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde teknoloji birim sorumlusu Emre Aşkın, kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan atölye hakkında şunları söyledi:

“Öncelikle Gazi Çiftliğinde ilk teknoloji atölyemizi açtık. Şu anda da Tarsus ilçemizde bu merkezimizi açıyoruz. Burada robotik kodlama, oyun geliştirme, 3 boyutlu tasarım gibi eğitimler vermeyi planlamaktayız. 717 yaş arası çocuklar ve kadınlara yönelik olarak bu çalışmalar sürdürülecek. Çalışmaların amacı öğrenci bazında çocukların problem çözme becerilerini geliştirmek ve bu anlamda ülke ve dünya genelinde düzenlenen yarışmalara katılım sağlamak. Kadınlara yönelik olarak ise yaptığımız çalışmalarda üretmiş olduğumuz şeylerle kadınlara katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. 3 boyutlu tasarım eğitimleri sağlayarak, kadınlara burada üretmiş olduğumuz malzemeler ile kadın üretici stantlarında yer açmayı planlıyoruz. Daha açılmadan 42 öğrencimizin kaydını aldık. Eğitimler, açılıştan sonra çocukların yaş gruplarına göre belirlenecek. Kendi geliştirmiş olduğumuz online platform üzerinden yine online eğitimi de sağlıyoruz.”



Atölyenin tüm malzemeleri Büyükşehirin geri dönüşüm atölyesinden

Aşkın, atölyenin tüm malzemelerinin Büyükşehir bünyesinde üretildiğini vurgulayarak, “Tarsus Gençlik Kampı içerisinde yer alan Geri Dönüşüm Atölyesinde kullanacağımız bütün mobilya malzemeleri üretildi. Dışarıdan herhangi bir malzeme alınmadan atölyemizin şu anki hali oluşturuldu” dedi.

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