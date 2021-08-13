Mezitli Belediyesinde çöpler kaynağında ayrıştırılıyor

Mezitli Belediyesi tarafından pilot bölgeler belirlenerek uygulaması yapılan Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi kapsamına hizmet binası da eklendi. Mezitli Belediyesi ana hizmet binasına bağlı birimlerdeki odalarda bulunan tüm masa altı çöp ve atık kovaları toplanarak geri dönüşüme uygun kovalar yerleştirildi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak hazırlanan ikili çöp kovaları tüm odalara yerleştirilerek, çalışanların teşvik edilmesi ve alışkanlık kazanması amacıyla da kullanılan eski çöp kovalarının tamamı toplanarak depoya kaldırıldı.

Yeni uygulamayla ilgili değerlendirme yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye olarak doğal kaynakları korumak ve geri dönüşüm sistemine katkı sunmak amacıyla Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Tarhan, “Pilot bölgeler belirleyerek uygulama yaptığımız Sıfır Atık Projesini yaygınlaştırmak istedik. Bu amaçla belediye çalışanlarımızı da bu projeye dahil edebilmek adına masa altında duran tüm çöp kovalarını toplayarak, oluşabilecek çöpleri odalara yerleştirdiğimiz ikili toplama kovalarına atılmasını sağlamak istedik. Bunu ana hizmet binamıza ve bağlı birimlerimize yerleştirerek bir alışkanlık kazandırma yoluna gittik. Çalışanlarımız da bu projeye büyük destek verdiler. Bu konuda kısa sürede büyük mesafe kat edeceğimizden eminim” dedi.

Çöplerin kaynağında ayrıştırılmasının hijyenin yanı sıra ekonomik ve iş gücünün doğru kullanılması açısından da son derece faydalı olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, “Başta ambalaj atığı, cam ve plastikler olmak üzere geri dönüştürülebilir tüm malzemelerin ayrı kovalarda toplanarak ekonomimize en kolay biçimde yeniden kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu alışkanlık, çalışanlarımızdan başlayarak evlere kadar ulaşacaktır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde atıklar kontrol altına alınarak, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve doğal kaynakları daha çok korunmuş bir Türkiye ve dünya bırakmak hedefindeyiz. Bu projemiz ilerleyen süreçte eğitimlerle ve kapsamı genişletilerek devam edecek” diye konuştu.

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