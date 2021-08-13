Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı

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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-08-13 10:33:34



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