Kumkuyu Mahallesinin kanalizasyon sorunu çözüldü

MESKİ, Mersin’in tatil bölgelerinden biri olan ve yaz aylarında nüfusu artan Kumkuyu Mahallesinin (Tırtar) altyapı problemini çözüme kavuşturdu. Atık suların dünya standartlarında arıtıldığı ve doğaya deşarjının sağlandığı çalışma sayesinde Kumkuyu sakinleri artık altyapı sorunu yaşamayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kumkuyu Mahallesi 2. Kademe Kanalizasyon İnşaatı imalatı çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan kanalizasyon hatları LimonluKumkuyu Atıksu Arıtma Tesisine entegre edilerek, atık sular dünya standartlarında arıtılıyor ve doğaya deşarjı sağlanıyor.

Proje kapsamında, bin 477 metre kanalizasyon kollektör hattı, 3 bin 320 metre kanalizasyon şebeke hattı, kollektör ve şebeke hattında toplam 140 adet muayene bacası, 465 metre parsel hattı ile 93 adet parsel bacası ve 1 adet hazır paket terfi istasyonu imalatı yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla özellikle yaz mevsiminde artan nüfusla yaşanacak olası sorunların önüne geçilerek, Kumkuyu Mahallesinin atık su problemi ortadan kaldırıldı.



“Sokaklarımızda, caddelerimizde koku yayılmayacak”

Kumkuyu Mahallesi Muhtarı Kadir Ünlü, uzun yıllardır yaşadıkları sorunların çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediyemize müracaatımızı yaptık. Başkanımız da kanalizasyon ihalesine çıktı ve kanalizasyon çalışmamız bitti. Abonelikler de başladı. Sokaklarımızda, caddelerimizde koku yayılmayacak, tertemiz olacak. Başkanıma çok teşekkür ediyorum mahalle halkım ve şahsım adına” dedi.

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