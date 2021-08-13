IPCC uyardı: “İklim değişikliğini sınırlandırmak için derhal harekete geçilmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

IPCC uyardı: “İklim değişikliğini sınırlandırmak için derhal harekete geçilmeli”

İHA

IPCC uyardı: “İklim değişikliğini sınırlandırmak için derhal harekete geçilmeli”

Tüm dünyanın “en büyük küresel sorun” olarak kabul ettiği iklim değişikliği, etkilerini artırmaya devam ediyor. Son dönemde dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de ortaya çıkan ve ülkenin tamamını üzüntüye boğan orman yangınları ve seller gibi doğal afetler de iklim değişikliğinin en önemli sinyalleri olarak görülüyor. IPPC raporunda, “İklim değişikliğini sınırlandırmak için derhal harekete geçilmeli” uyarısı yapıldı.
Uzmanlar, özellikle fosil yakıtların neden olduğu küresel ısınmanın önüne geçebilmek için ‘karbonsuz gelecek’ çağrıları yapıyor. Ülkelerin enerji karmalarında fosil yakıtların payını azaltması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve nükleer enerjiye yönelmenin gelecek için önemini her fırsatta hatırlatıyor. Halen enerji ihtiyacının büyük bölümünü fosil yakıtlardan sağlayan Türkiye'de temiz bir gelecek için yenilenebilir enerjinin payını artırma yolunda adımlar atıyor. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak olan ve Mersin’de inşası hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi, bu adımlardan en önemlisi olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler'den çağrı
Türkiye gibi tüm dünya ülkelerinin çözüm aradığı iklim değişikliği konusunda bir çağrı da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) son raporunda, sera etkisine yol açan gaz emisyonlarının derhal, hızlı biçimde ve geniş ölçekte azaltılmaması halinde küresel sıcaklık artışını yaklaşık 1,50 santigrat ve hatta 20 santigratla sınırlandırmanın çok uzak bir ihtimal olduğuna dikkat çekildi. İklim değişikliğinin fiziki temelinin değerlendirildiği yeni IPCC Çalışma Grubu I raporu, seneye tamamlanacak IPCC’nin Altıncı Değerlendirme Raporunun (AR6) ilk bölümünü teşkil ediyor.
Çalışma Grubu I, iklim sistemi ve iklim değişikliğine ilişkin en güncel bilgileri ele alıyor, iklim bilimindeki son gelişmeler ile paleoiklim, gözlemler, süreç bilgisi, küresel ve bölgesel iklim simülasyonları konusunda pek çok kanıtı bir araya getiriyor. Rapor, bugüne dek iklimin nasıl ve neden değiştiğini, uç noktadaki durumlar da dahil insanların daha geniş yelpazede iklimin özelliklerine etkisi konusunda daha fazla bilgi sunuyor.
İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilimi Temeli 2021 başlıklı rapor, 66 ülkeden 234 uzman tarafından kaleme alındı. Nisan 2021’de öngörülen raporun yayımlanma zamanı Covid19 pandemisi nedeniyle birkaç ay gecikti. Rapor, 26 Temmuz’da başlayan ve iki haftadan uzun süren, sanal olarak düzenlenen genel kurulun onay oturumunda IPCC’ye üye 195 hükümet tarafından kabul edildi. IPCC ilk kez raporlarından biri için sanal onay oturumu düzenlemiş oldu.
Raporda, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera etkisine yol açan gazların emisyonunun 18501900’den bu yana yaklaşık 1.10C ısınmaya neden olduğu kaydedildi. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama olarak küresel sıcaklığın 1.50 C artışa ulaşacağı ya da bunun üzerine çıkacağı tahmininde bulunulan raporda, iklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde zaten görüldüğü vurgulandı.

“Etkiler geri döndürülemez hale geldi”
Raporda, "İklimde gözlemlenen değişikliklerin çoğunun benzeri, binlerce hatta yüz binlerce yılda olmasa öncesinde yok ve deniz seviyesindeki süregelen artış gibi değişikliklerden bazıları artık yüz binlerce yıl boyunca geri döndürülemez halde" ifadesi kullanıldı.
Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin tüm bölgelerde artacağının vurgulandığı raporda, 1.50 C’lik küresel ısınmayla, sıcak hava dalgalarının artacağına, daha uzun yazların ve daha kısa kışların olacağına dikkat çekildi. Raporda, 20 C’lik küresel ısınmada, yakıcı sıcakların tarım ve sağlık alanlarında daha sık kritik tahammül sınırına ulaşmaya yol açacağı da belirtildi.
Ancak IPCC, karbondioksit (CO2) ve diğer sera etkisine yol açan gazların kararlı ve sürdürülebilir biçimde azaltılmasının iklim değişikliğini sınırlandırabileceğini açıkladı. Hava kalitesindeki iyileşmenin hızla görülebileceğinin belirtildiği raporda, küresel sıcaklıklarda istikrarın görülmesinin ise 2030 yıl alabileceği vurgulandı. Değerlendirme, iklim sisteminin insan kaynaklı emisyonlara verdiği karşılığa ilişkin bilimsel bilgilerdeki gelişmenin yanı sıra geçmişteki ısınmayla ilgili geliştirilmiş verilere dayanıyor.
IPCC Çalışma Grubu I Eş Başkanı Panmao Zhai yaptığı açıklamada, "İklimi istikrara kavuşturmak, sera gazı emisyonlarının kararlı, hızlı ve sürekli azaltılması ve net sıfır CO2 emisyonuna ulaşılmasını gerektirecektir. Başta metan olmak üzere diğer sera gazlarını ve hava kirleticilerini sınırlamak hem sağlık hem de iklim için fayda sağlayabilir" ifadesini kullandı.

Harekete geçme zamanı
IPCC Çalışma Grubu I Eş Başkanı Valérie MassonDelmotte ise rapora ilişkin açıklamasında, "Bu rapor gerçekleri yüze vuruyor. Artık nereye gittiğimizi, ne yapılabileceğini ve nasıl hazırlanabileceğimizi anlamak için gerekli olan geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki iklimin çok daha net bir resmine sahibiz" diye konuştu.
MassonDelmotte, sözlerine şöyle devam etti: "Yıllardır dünyanın ikliminin değiştiği ve iklim sistemi üzerindeki insan etkisinin tartışmasız olduğu açıktı. Bununla birlikte yeni rapor, ilişkilendirme, yani belirli hava ve iklim olaylarını şiddetlendirmede iklim değişikliğinin rolünü anlama bilimindeki büyük ilerlemeleri de yansıtıyor.”

“İnsanlık için kırmızı alarm”
BM Genel Sekreteri António Guterres de çalışma grubunun raporuyla ilgili olarak, "Rapor, insanlık için ‘kırmızı alarmın’ çaldığı anlamına geliyor. Alarm zilleri sağır edici halde, kanıtlar yadsınamaz. 1.50 C [sıcaklık artış] hedefini hayatta tutabilmek için kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gerek. Bu krize dayanışma ve cesaretle yanıt verirsek kapsayıcı ve yeşil ekonomiler, refah, daha temiz hava ve daha iyi sağlık herkes için mümkün olacaktır” dedi.

“Hükümetler nükleere yönelmek için çalışmalı”
Dünya Nükleer Birliği Genel Müdürü Sama Bilbao y León, yeni raporun, yeni teknolojilere yatırım yaparken ekonominin tüm sektörlerini karbondan arındırmak için halihazırdaki tüm araçları kullanma ihtiyacının gerekliliğine işaret ettiğini belirtti. Sama Bilbao y León, "Gelişmiş ekonomilerdeki en önemli düşük karbonlu elektrik kaynağı olan nükleer enerji, halihazırda onu kullanan 30'dan fazla ülkede 7/24 güvenilir, uygun fiyatlı temiz elektrik sağlamaya devam etmeye hazır" dedi.
Sama Bilbao y León, şunları ifade etti: "Ayrıca, nükleer enerji, küresel ekonominin karbondan arındırılmasını hızlandırmak için diğer düşük karbonlu teknolojilerle güçlerini birleştirmeye istekli."
Karar vericileri, faaliyet gösterdikleri "çarpık piyasalar" nedeniyle erken kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan nükleer santralleri desteklemek için acilen harekete geçmeye çağıran Sama Bilbao y León, şu ifadeleri kullandı:
“Hükümetler, düzenleyiciler ve sanayi, küçük modüler reaktörler ve gelişmiş nükleer teknolojiler de dahil olmak üzere büyük ve küçük yeni nükleer projelerin dağıtımını hızlandırmak için birlikte çalışmalı, böylece nükleer güç, evsel ve endüstriyel proses ısınma sağlayarak hidrojen üreterek ve ulaşım sektörünü karbondan arındırarak elektrik tedarikinin ötesinde sektörlerin karbondan arındırılmasına yardımcı olabilir.”
Rapor bu yıl 31 Ekim12 Kasım’da Glasgow'da düzenlenecek 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansından (COP26) önce yayımlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'den gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personel, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk ...
53 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER 53 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yıl ...
Kültür Parktaki tuvaletlere bir saldırı daha
YEREL HABERLER Kültür Parktaki tuvaletlere bir saldırı daha
Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 ...
Kumkuyu Mahallesinin kanalizasyon sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kumkuyu Mahallesinin kanalizasyon sorunu çözüldü
Mezitli Belediyesinde çöpler kaynağında ayrıştırılıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinde çöpler kaynağında ...
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor Paralimpik oyunlarına katılacak milli atıcılar, Tokyo'ya Mersin kampında çift antrenmanla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı ...
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’ta ‘Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’ta ‘Kadın ve Çocuk ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel bölgesine yardıma gitti
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel bölgesine ...
Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi ...
MIP’den Mersin’in girişinde bekleyen tırlara ilişkin açıklama Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin son toplantısında Başkan Seçer’in gündeme getirdiği, limana girmek için uzun kuyruklar oluşturan tırlarla ilgili hazırlanan 230 milyon TL bütçeli Kapılar Projesinin 1 yıldan daha kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi
YEREL HABERLER MIP’den Mersin’in girişinde bekleyen tırlara ilişkin ...
Başkan Yılmaz’dan ikiz kardeşlerin YKS başarılarına ödül
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan ikiz kardeşlerin YKS başarılarına ...
Kadın emeği Akdeniz'de can buluyor
YEREL HABERLER Kadın emeği Akdeniz'de can buluyor
Hasan Yıldırım: “Sanayicimiz rekor kırmaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Hasan Yıldırım: “Sanayicimiz rekor kırmaya devam ...
Mezitli’de Taş Mektep gün batımı konserleri başladı
YEREL HABERLER Mezitli’de Taş Mektep gün batımı konserleri başladı
Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk adımı attı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, yeni hizmet binası için ilk ...
Müftü Deresi bisiklet ve yürüyüş yolu yenilendi
YEREL HABERLER Müftü Deresi bisiklet ve yürüyüş yolu yenilendi
Mersin Uluslararası Müzik Festivali 19'uncu kez Mersinlilerle buluşacak
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Müzik Festivali 19'uncu kez ...
Akdeniz Belediyesi Basketbol Yaz Okulunda 150 çocuk eğitim alıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi Basketbol Yaz Okulunda 150 çocuk ...
Akkuyu NGS'de 4. ünitenin inşası için hazırlıklara başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de 4. ünitenin inşası için hazırlıklara ...
Atalık Gülnar nohudunun ilk hasadı, Başkan Seçer’in katılımıyla yapıldı
YEREL HABERLER Atalık Gülnar nohudunun ilk hasadı, Başkan Seçer’in ...
Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, Ersu Şaşma ile bir araya geldi
Yenice kurs merkezinde kapsamlı çalışma
YEREL HABERLER Yenice kurs merkezinde kapsamlı çalışma
Yavru kaplumbağalar denizle buluştu Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağa yavrularının denizle buluşmalarına sahne oluyor Yuvalama alanından çıkarak denize ulaşmaya çalışan yeşil deniz kaplumbağası yavrularının mücadelesi adeta bir görsel şölene dönüşüyor
YEREL HABERLER Yavru kaplumbağalar denizle buluştu Dünyada deniz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.