FETÖ/PDY şüphelisi 17 asker adliyeye sevk edildi



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen, aralarında hala görevde olan subayların da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarla şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-08-13 12:14:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.