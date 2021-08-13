Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi, tüm yurtta olduğu gibi Mersin’de de artışa geçen korona virüs salgını (Covid19) ile mücadelesine devam ediyor. Belediye ekipleri, camiler ile parkların yanı sıra, vatandaşların ortak kullandığı mekanlarda salgına karşı ilaçlamadezenfekte çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Mersin7in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, salgının başladığı ilk günlerde kurup sahada görevlendirdiği ekipler, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, hastane, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler, cami, mescit, Kur’an kursları, kamu kurumları ve halkın ortak kullandığı diğer alanlarda dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Camiler temizlenip halılar yıkanıyor, pazaryerleri ilaçlanıyor

Sahada görevli diğer ekipler de semt pazarlarının akşam saatlerinde kaldırılmasından sonra, mahallelerin cadde ve sokaklarında temizlik, yıkama ve dezenfekte hizmeti veriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı mobil dezenfekte ekibi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde gecegündüz demeden çalışırken, son olarak Hz. Ebubekir Camisinin halılarını yıkayıp dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de salgının yayılmasına karşı tüm ilçedeki çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfektesini gerçekleştiriyor.



“Rehavete kapılmayalım, aşılarımızı olalım”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, salgının yeniden yükselişe geçtiği bugünlerde daha dikkatli olunmasını istedi, vatandaşlara, aşılarını olmaları çağrısını bir kez daha yineledi. Başkan Gültak, “Kesinlikle rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmayalım, çünkü salgın henüz bitmedi. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarından da ödün vermeyelim. Hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığını koruyalım. Salgına karşı elimizdeki en önemli güç olan aşılarımızı da mutlaka yaptıralım” diye konuştu.

Gültak, vatandaşlardan gelen taleplerin ekiplerce en kısa sürede değerlendirmeye alındığını kaydetti, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde ilaçlama faaliyetinin aralıksız süreceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.