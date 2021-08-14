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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mut Belediyesi, Covid-19 görülen apartmanları dezenfekte ediyor

İHA

Mut Belediyesi, Covid-19 görülen apartmanları dezenfekte ediyor

Mersin’in Mut ilçe Belediyesi, giderek artan korona virüs vakalarına karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, vaka görülen apartmanları vatandaşların talebi doğrultusunda ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Türkiye genelinde yasakların kaldırılmasıyla birlikte tekrar tırmanışa geçen korona virüs (Covid19) vakalarına karşı ilçe genelinde önlemleri sıklaştıran Mut ilçe Belediyesi, apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerini arttırdı.
İlçedeki vaka artışını önlemek için yürütülen çalışma kapsamında Mut Belediyesi Destek Hizmetleri ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda korona virüs vakası tespit edilen apartmanlarda ilaçlama çalışmaları yapıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Apartmanlarında Covid 19 testi pozitif çıkan vaka görülüp Belediyeye yazılı olarak başvuruda bulunan vatandaşların adreslerine giden ekipler, genel kullanım alanlarını baştan aşağı dezenfekte ediyor. Özel giysili dezenfeksiyon ekipleri, kapı girişlerinden merdivenlere, asansörlerden çocuk oyun alanlarına kadar tüm ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlayarak virüsten arındırıyoruz” dedi.
Son bir haftada 35 apartmana müdahale eden ekipler, pandemi sürecinin başından bu yana apartmanlara dezenfekte etmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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