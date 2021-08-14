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Toroslar'da Yörüklerin göç yolunda ürettiği asırlık bal yeniden üretilecek Usta öğretici ve kursiyerlerinin hedefi 100 yıl önce Toroslarda Yörüklerin göç yolunda ürettiği balın tat ve kalitesini yakalamak

İHA

Toroslar'da Yörüklerin göç yolunda ürettiği asırlık bal yeniden üretilecek Usta öğretici ve kursiyerlerinin hedefi 100 yıl önce Toroslarda Yörüklerin göç yolunda ürettiği balın tat ve kalitesini yakalamak

Mersin´in Erdemli İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü arıcılık usta öğreticisi ve kursiyerleri, 100 yıl önce Yörüklerin göç güzergahında ilerlerken ağaç kütükleri içinde ürettikleri karakovan balını yeniden üretmek için kolları sıvadı. Arıcılık usta öğreticisi Yıldız Zeynep Mavi ve kursiyerleri eski evlerin depolarından, odunluklarından buldukları atıl haldeki 100 yıllık karakovan kütüklerini üretim için yeniden hazır hale getirdi. Usta öğretici ve kursiyerlerinin hedefi Yörüklerin 100 yıl önce göç yollarında ürettikleri karakovan balını üreterek, aynı tat ve kaliteyi yakalamak.

"Yörüklerimizin göç yollarını takip ediyoruz"
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nde 18 yıldır arıcılık eğitmenliği ve usta öğreticilik yapan Yıldız Zeynep Mavi, kursiyerleriyle birlikte Yörüklerin göç yolunu takip ederek ürettikleri balı yeniden üretmek için proje hazırladıklarını belirtti.
Mavi, "Arıcılık kursu kursiyerlerimizle yılbaşında bir proje başlattık. Projemizin kapsamında Orta Akdeniz´de orman köylerimizde bulunan 100 yıllık tarihi karakovanlarımızı evlerin depolarından, odunluklardan derledik, topladık ve üretime geçirdik. Buradaki amacımız organik üretime dikkat çekmekti. Projemizin yol güzergahı 100 yıl önce, 80, 90 yıl önce Yörüklerimizin üretim güzergahını göç yurtlarını, göç yollarını takip ettik. En az 3 yayla gezerek en son 2200 rakımda başlayan ve daha da yüksek rakımlara ulaşan Musabozulduğu Yaylasında sezonun tam da ortasında üretimimizi takip ediyoruz" dedi.

"100 yıllık senfoniyi yakalamak istiyoruz"
Yaptıkları çalışmanın amacına da değinen Mavi, "100 yıl öncesinde Yörüklerin, atalarımızın yaptığı üretim ve tükettiğimizde genzimizi yakan, kokusuyla bizi etkileyen, 100 yıl önceki o tadı, o ambiyansı, o senfoniyi yakalamak istedik" diye konuştu.
Kursiyerden Emre Ersen'de, "Yörüklerin göç güzergahı üzerinde karakovan balı üretimi yapıldığını duyduk. Bunun üzerine kursa başvurdum. Atalarımızın üretmiş olduğu bal kalitesinde bal üretmek için değerli bilgilerle birlikte karakovan üretim tesisimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Çok şifalı faydalı bir bal"
Kursiyerlerden Rukiye Aydın ise çocukluğunda göç yolunda üretilen ballardan tatma fırsatı bulduğuna değinerek, "Karakovan balını küçükken ben tatmıştım, çok lezzetli bir baldı. Daha sonraları hiçbir zaman bu baldan yiyemedik. Bu projeye dahil oldum, şimdi kendimizde üretmeye başladık. Çok şifalı faydalı bir bal. Arıya hiçbir el değmiyor. Bu bal ağızda petekleri bile kıtır kıtır dağılan sağlıklı bir bal. Taştan çıkarılan bal ile aynı bal" şeklinde konuştu.
Proje kapsamında Torosların zirvelerinde Yörüklerin göç yolları takip edilerek ağaç kütükleri içinde üretilen balın hasadı ise Eylül ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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