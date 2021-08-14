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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesinden Sinop’a yardım eli

İHA

Yenişehir Belediyesinden Sinop’a yardım eli

Yenişehir Belediyesi, Sinop’ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım eli uzattı. Yenişehir Belediyesi öncülüğünde Güney Ecza Kooperatifi ve Prof Dr. Fevziye Toros’un katkılarıyla temin edilen yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Sinop’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla harekete geçti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesinin öncülüğünde Güney Ecza Kooperatifi ve Prof. Dr. Fevziye Toros’un katkılarıyla toplanan yardım malzemeleri bölge halkına ulaştırılmak üzere kamyona yüklenerek yola çıktı. Bebek bezi, bebek maması, ıslak mendil, maske, el dezenfektanı, sıvı sabun, kadın pedi ve kuru bakliyattan oluşan kolilerin yanı sıra afet bölgesinde kullanılmak üzere iki adet de çadır gönderildi.
Yardım kamyonundaki ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırmak için yola çıkan Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ekiplerini ana hizmet binası önünden yolcu eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ülkenin bir yandan yangınlarla bir yandan sel felaketleri ile mücadele ettiğini söyledi. Başkan Özyiğit, yaşanan bu felaketlerin dayanışmayla aşılacağını ifade etti.

“İklim değişikliğine yönelik almamız gereken tedbirlerde geç kalındı”
İklim değişikliği nedeniyle birçok felaketin yaşandığını vurgulayan Özyiğit, “Maalesef ülkemiz felaketlerle mücadele etmeye devam ediyor. Pandemiden sonra yaşanan olumsuzlukların üzerine yangınlar ve sel felaketleri de eklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kentimizde de 40 dakikada 43 kilogram yağmur düştü, çok kısa sürede bir hasara neden oldu ama çok şükür ki, kentimizde bir can kaybı olmadı. Maalesef Sinop’ta, Kastamonu’da, Batı Karadeniz’deki sel felaketinde hem can kayıpları var hem de maddi hasarlar var. Maalesef iklim değişikliğinin neden olduğu bu ortamda sıcağı çok sıcak yaşıyoruz, orman yangınlarına sebebiyet veriyor ya da yağmuru afaki ve sele dönüşmesi şeklinde yaşıyoruz. İklim değişikliğine yönelik almamız gereken tedbirlerde aslında çok geç kalındı. Yarından tezi yok bu alanda el birliği ile çalışmamız gerekiyor” dedi.

“Felaketler hiç yaşanmasın”
Yenişehir Belediyesinin, kısa sürede organize olarak Sinop’a ulaştırılması için yardım kolileri hazırladığını kaydeden Özyiğit, “Bugün burada çok kısa şekilde organize olarak içinde gıda, temizlik maddeleri, çocuk bezi, mama, dezenfektan, maske gibi ürünlerin bulunduğu kamyonu yola çıkarıyoruz. Sinop’ta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Ülkemizde her olumsuzlukta büyük bir dayanışma örneği gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Bir telefonumuzla bu ürünleri hazırlayıp bize gönderen Dr. Fevziye Toros hanımefendiye ve yıllarca emek vermekten mutluluk duyduğum Güney Ecza Kooperatifine de çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki, bu felaketler hiç olmasın, böyle çalışmalara da gerek kalmasın ama felaket varsa dayanışmamız daima vardır” diye konuştu.
Başkan Özyiğit, toplanan yardımları bölgeye ulaştırmak için yola çıkan ekibe iyi yolculuklar dileyerek, Sinop halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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