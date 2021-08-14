Yalnız yaşayan kadının evinden 1 kamyon çöp çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalnız yaşayan kadının evinden 1 kamyon çöp çıktı

DHA

Yalnız yaşayan kadının evinden 1 kamyon çöp çıktı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yalnız yaşayan 70 yaşlarındaki kadının evinden 1 kamyon çöp çıktı.
Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir evden gelen kötü kokular üzerine Büyükşehir Belediyesi´ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, 70 yaşlarında tek başına yaşayan kadının evinde çöpler ve çürümüş gıdalarla karşılaştı. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, koruyu kıyafetler giyerek yaptıkları çalışmada evden yaklaşık 1 kamyon çöp çıkardı. Yapılan temizliği ardından ev dezenfekte edildi.
EVİ YENİLENECEK, SICAK YEMEĞE KAVUŞACAK
Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, ismi açıklanmayan yaşlı kadını muayene etti. Ekipler, yaşlı kadını 20 günde bir ev temizliği için, haftada bir ise kişisel temizliği ve sağlık kontrolleri için ziyaret edecek. Evinde zor şartlarda yaşayan ve yetersiz beslenen kadın aşhaneye kaydedildi. Ayrıca eşyası olmayan kadına eşya desteği de sağlanarak, evinin eksikleri giderilecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2021-08-14 11:07:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir Belediyesinden Sinop’a yardım eli
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden Sinop’a yardım eli
Semt pazarları ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Semt pazarları ilaçlanıyor
Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibiyle tanıştı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin sporcu kızları, Basın Yayın ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere ...
Toroslar'da Yörüklerin göç yolunda ürettiği asırlık bal yeniden üretilecek Usta öğretici ve kursiyerlerinin hedefi 100 yıl önce Toroslarda Yörüklerin göç yolunda ürettiği balın tat ve kalitesini yakalamak
YEREL HABERLER Toroslar'da Yörüklerin göç yolunda ürettiği asırlık ...
Mut Belediyesi, Covid-19 görülen apartmanları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Mut Belediyesi, Covid-19 görülen apartmanları ...
Tarsus'ta ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangında küle döndü
YEREL HABERLER Tarsus'ta ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangında ...
Eşya yüklü kamyonet yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Eşya yüklü kamyonet yanarak kül oldu
Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü
YEREL HABERLER Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü
Büyükşehir personeline mesleki eğitim sertifikası
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline mesleki eğitim sertifikası
Tarsus'ta ağustos akşamında açık havada tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Tarsus'ta ağustos akşamında açık havada tiyatro keyfi
Akdenizli çocuklar sanatla buluşuyor
YEREL HABERLER Akdenizli çocuklar sanatla buluşuyor
Toroslar Belediyesi, iki ailenin yaralarını sardı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, iki ailenin yaralarını sardı
Akdeniz Belediyesinden sahillere uyarı tabelası
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden sahillere uyarı tabelası
FETÖ/PDY şüphelisi 17 asker adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ/PDY şüphelisi 17 asker adliyeye sevk edildi
Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
IPCC uyardı: “İklim değişikliğini sınırlandırmak için derhal harekete geçilmeli”
YEREL HABERLER IPCC uyardı: “İklim değişikliğini sınırlandırmak için ...
FETÖ'den gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personel, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk ...
53 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER 53 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yıl ...
Kültür Parktaki tuvaletlere bir saldırı daha
YEREL HABERLER Kültür Parktaki tuvaletlere bir saldırı daha
Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 ...
Kumkuyu Mahallesinin kanalizasyon sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kumkuyu Mahallesinin kanalizasyon sorunu çözüldü
Mezitli Belediyesinde çöpler kaynağında ayrıştırılıyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinde çöpler kaynağında ...
Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı hazırlanıyor Paralimpik oyunlarına katılacak milli atıcılar, Tokyo'ya Mersin kampında çift antrenmanla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Para Atıcılık Milli Takımı, Tokyo'ya sıkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.