Mersin'de sit alanındaki 2 evde yangın

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sit alanı içinde kalan evde çıkan yangın, yandaki tarihi eve de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evlerde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kizilmurat Mahallesi'nde, 2705 Sokak'taki sit alanı içinde kalan evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yan tarafta bulunan tarihi eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Tarsus itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti. 1 itfaiyecinin dumandan etkilendiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Evlerde ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-08-14 11:59:15
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