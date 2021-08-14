Seka’da çıkan yangın korkuttu

Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bulunan eski Seka Kağıt Fabrikası’ndaki alanda çıkan yangın, itfaiyenin ve helikopterin yaptığı müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan eski Seka Kağıt Fabrikası’ndaki alanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken Orman Yangın Helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın, 1 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında otluk alan zarar görürken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangın çevrede bulunan ağaçlık alan ve Seka limanına sıçramadan erken müdahale ile kontrol altına alındı.



Kaymakam Nazlı yangın alanında incelemede bulundu

Yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi alan Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İtfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Nazlı, Eski Seka Kağıt Fabrikası alanındaki otluk alanda çıkan yangın erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldüğünü ifade etti.

Eski Seka Akdeniz Kağıt Fabrikası’nın bin 300 dönüm arazisi ile Akdeniz’e açılan bir de limanı bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2006’da üretimi durdurulan Seka Kağıt Fabrikası alanı içerisinde polis inceleme başlattı.

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