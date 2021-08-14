Uçak kazasında hayatını kaybeden Aydın'ın baba evine acı haber ulaştı

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Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'taki uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın, Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı. Aydın'ın evine Türk bayrağı asıldı.

Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale için Adana´dan kalkan Beriev 200 tipi yangın söndürme uçağında bulunan 8 mürettebattan biri olan orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın´ın merkez Güllük Mahallesi´ndeki evinde bulunan ailesi haberi alınca yasa boğuldu. Aydın´ın babası Salih ve annesi Emine Aydın´a acı haberi Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve Jandarma Bölük Komutanı Ahmet Kemal Balcı verdi. Aydın´ın ölüm haberini alan yakınları evin balkonuna Türk bayrağı astı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-08-14 20:00:16



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