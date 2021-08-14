Bozyazı’da yerleşim alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mersin’in Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Limoncular Mahallesinde, yerleşim alanında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın, erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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