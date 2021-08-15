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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu

İHA

Kariyer Merkezine 20 bin kişi kaydoldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gerçekleştirdiği projelerle iş arayan, öğrenci ve işverenlerin çözüm ortağı olurken, 2019 döneminin sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan Kariyer Merkezi’ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi başvuru yaptı.
2019 döneminin sonundan itibaren hizmet vermeye başlayan ve yaşanan pandemi sürecine rağmen Türkiye’de örnek çalışmalara imza atan Kariyer Merkezi’ne bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi başvuruda bulundu. Kayıtlı olan adaylara yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri kapsamında 11 bin 500 adaya bilgilendirme yapıldı. Rehberlik hizmeti kapsamında ise 2 bin 100 kişi işe başladığını beyan etti. İş arayanlara ücretsiz öz geçmiş oluşturan, adayları ilanlar konusunda bilgilendirip İŞKUR’a yönlendiren Kariyer Merkezi, bunun yanı sıra CV oluşturma, mülakat teknikleri, iş arama becerileri gibi konularda da adaylara eğitimler veriyor. Kariyer Merkezi’nin iş arama becerisini artıracak eğitimler verdiği aday sayısı bugüne kadar 586’ya ulaştı. Merkez, pandemi sürecine rağmen 50 meslekte gerçekleştirdiği 77 mülakat simülasyonunda 886 adaya mülakat deneyimi kazandırdı.
İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu Projesi ile 15 organizasyona imza atıldı
Merkez, kurulduğu günden bu yana üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve odalarla iş birliği sağladı ve kentteki iş gücü piyasasına öncülük etti. Bu kapsamda Kariyer Merkezi, 36 kurum ve kuruluşun ortaklığıyla kurulan İş gücü Piyasası Koordinasyon Kurulu iş birliği ile üniversitesanayikent iş birliğine katkı sunacak projeleri hayata geçiriyor.
Pandemi sürecinin iş gücüne etkilerini ve oluşturduğu dönüşümü de dikkate alan Kariyer Merkezi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Bu zirvede 2 günde 800 kişi ağırlayan Kariyer Merkezi, dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdu. Dijital Liderler Mersin’de Projesi ise 2020 yılına damga vuran projeler arasında yer aldı. 2021’de de devam eden proje kapsamında gerçekleştirilen 15 programa yaklaşık 1000 kişi katıldı. Ulusal ve uluslararası firmaların da içerisinde olduğu projeye Prof. Dr. Emre Alkin, Şeref Oğuz ve Aret Vartanyan gibi isimler de dahil oldu.
Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Merkezi, 67 Mayıs 2021’de ‘Kariyerinde Fark Yarat’ sloganıyla Online Kariyer Günleri gerçekleştirdi. 6 oturumda 17 konuşmacıyla gerçekleştirilen organizasyona 2 bin 268 kişi katılım sağlayarak, ‘Dijital Katılım Belgesi’ almaya hak kazandı. Adayların mesleki eğitim alarak kariyer etkinlikleri ile desteklenmesi ve özel sektör iş yerlerine yönlendirilmesi amacıyla Kariyer Merkezi ilerleyen süreçte İŞKUR ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğini güçlendirecek protokoller imzalamaya hazırlanıyor. Ayrıca Eylül ayında Askıda Kariyer Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanan Kariyer Merkezi, işveren markası ödüllü sahibinden.com firması iş birliği ile mevcut çalışanları elde tutma ve potansiyel yetenekleri çekme konusunda bir çevrimiçi seminer programı da gerçekleştiriyor.

Özada: “2019 Ekim’den bu yana kayıtlı sayımız yaklaşık 20 bin”
Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 2019’un sonunda kurulan Kariyer Merkezi’nin, iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaya devam ettiğini ifade ederek, “İşverenlere yönelik kurumsallaşma, dijitalleşme, markalaşma ve insan kaynakları uygulamaları hakkında etkinlikler düzenlemekteyiz. Kariyer Merkezi olarak iş gücü piyasasını izleyen değil, yönlendiren bir merkez olarak bugüne kadar 2019 Ekim’den bu yana kayıtlı sayımız yaklaşık 20 bin. Kayıtlılarımızdan 10 bini sadece belediyede çalışmak istediklerini bizlere beyan ettiler. Bunun yanında bin 700 kişi mevcut çalışmalarını sürdürürken daha iyi şartlarda iş aradıklarını beyan etti. 18 bin kişinin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’den oluşan merkez ilçelerden olduğunu görüyoruz. Biz Kariyer Merkezi olarak vatandaşlarımıza yönelik rehberlik, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri kapsamında 11 bin 500 kişiye dönüş sağlamışız" dedi.

“Rehberlik hizmeti vererek istihdama katkı sunmak isteyen bir merkeziz”
Kariyer Merkezi’nin hem özel sektör hem de kamu açısından kaynak olduğunu ifade eden Özada, “Gerçekleştirdiğimiz rehberlik hizmetlerine baktığımız zaman totalde 2 bin 100 vatandaşımız bize işe yerleştiğini beyan etti. Burada Kariyer Merkezimize baktığımız zaman hem özel sektör açısından hem de kamu açısından bir kaynak olduğunu görüyoruz. Biz İŞKUR değiliz, aracılık yapma yetkimiz yok ancak rehberlik hizmeti vererek istihdama katkı sunmak isteyen bir merkeziz. Bu süreçte iş arayanların motivasyonunu yükseltecek, öğrencilerin motivasyonunu yükseltecek ve işverenlerle iş birliğini sağlayacak çalışmalara da imza atıyoruz” diye konuştu.
Üniversite mezunu Ahmet Kar ise Kariyer Merkezi’nden aldığı rehberlik hizmeti sonrası bir kurye firmasına başvuruda bulunup işe kabul edildiğini belirterek, “Buraya başvuru yaptığımızda öncelikle burada çalışan personel gerekli ilgi alakayı bize fazlasıyla gösterdi. Öncesinde CV hazırlamanın önemini, daha sonra başvuracağımız yöntemler, bize en uygun işler, mülakat sırasında nasıl bir ilk izlenim vereceğimiz, beden dilimiz ve kendimizi nasıl daha rahat ifade edebileceğimiz hakkında bilgi verdiler. Bunların ışığında burası aracılığıyla hazırlamış olduğumuz CV’leri gerekli iş yerlerine ön müracaat olarak verdik. CV’nin kalitesi nedeniyle birkaç iş başvurusundan olumlu yanıt aldık ve şu anda bulunduğum kurye firmasında ikinci mülakattan sonra iş başvurum olumlu sonuçlandı ve işe başlamış bulunuyorum. Bu birimin en önemli özelliklerinden birisi herkese ücretsiz bir hizmet veriyor olması. Bundan dolayı öncelikle Başkanımız Vahap Seçer’e ve Kariyer Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu birimden de herkesin yararlanmasını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
Liseden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu Dilan Gangal, bir süre okul öncesi öğretmenliği yaptığını ancak pandemi ile birlikte iş yerinin kapandığını belirterek, “Kariyer Merkezi’nde rehberlik hizmeti aldım. Özgeçmiş oluşturmam konusunda bilgi edindim, mülakat sırasında nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Öncelikle kendimi ifade etmeyi öğrendim. Bu konuda eksikmişim. Bunu daha iyi öğrendim. Özgüvenim gelişti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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