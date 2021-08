Başkan Bozdoğan, pazar günlerini vatandaşların sağlık sorunlarına ayırıyor

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

– Aynı zamanda bir hekim olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her pazar vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, hafta içi yoğun çalışmalarla yürüttüğü belediye başkanlığı görevinin yanı sıra hafta sonu tatilini de halkın sağlık sorunlarına ayırmaya devam ediyor. “Eğiten Üreten Sağlıklı ve Kültürlü Tarsus” şiarıyla çalışmalarını sürdüren Bozdoğan, her pazar tatilini vatandaşlara ayırıyor. Belediye tesisleri içerisinde gelen vatandaşların sağlık sorunları ile yakından ilgilenen Bozdoğan, hastalara yönlendirici bilgiler aktarıyor.

Sağlıklı bir toplum çabasında olduklarını belirten başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak her köye doktor muayene odalarını da hizmete açmaya devam ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.