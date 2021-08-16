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Mersin kumsalı, dünyada çok nadir görülen bir olaya ev sahipliği yaptı Dünya genelinde yüzde 99’un üstünde bir oranla gece saatlerinde kumsala çıkarak yuvalama yapan caretta caretta deniz kaplumbağalarından biri, Mersin’de gündüz vakti sahile gelerek yumurta bıraktı

İHA

Mersin kumsalı, dünyada çok nadir görülen bir olaya ev sahipliği yaptı Dünya genelinde yüzde 99’un üstünde bir oranla gece saatlerinde kumsala çıkarak yuvalama yapan caretta caretta deniz kaplumbağalarından biri, Mersin’de gündüz vakti sahile gelerek yumurta bıraktı

– Mersin sahilleri, dünyada çok nadir görülen bir olaya ev sahipliği yaptı. Dünya genelinde yüzde 99’un üstünde bir oranla gece saatlerinde kumsala çıkarak yuvalama yapan caretta caretta deniz kaplumbağalarından biri, Mersin’de gündüz vakti sahile gelerek yumurta bıraktı.
Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biri de Mersin sahilleri. Mersin’deki 5 üreme alanı, bu yıl da caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayının ortalarından itibaren sahile çıkarak yuvalama yapan ve ortalama 100150 yumurta bırakan deniz kaplumbağalarının yavruları da Mersin’de denizle buluşmaya başladı. Ancak, hala il genelindeki üreme alanlarında deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetleri de devam ediyor.

Dünyada çok nadir görülüyor
Mersin’deki 5 üreme alanından biri olan merkez Mezitli ilçesi Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı sahilinde, geçen günlerde çok farklı bir olay yaşandı. Genellikle sahile gece saatlerinde çıkarak yumurta bırakan caretta carettalardan biri, Mersin’de bu durumun dışına çıkarak gündüz saat 15.00 civarında yuvalama yaptı. Aynı zamanda halk plajı olan söz konusu sahildeki vatandaşlar, caretta carettayı gördükleri anda Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezine (DEKUYAM) bildirdi. Kısa sürede sahile gelen DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ve ekibi, olay karşısında şaşkınlık yaşarken, caretta carettanın sağlıklı şekilde yumurta bırakıp tekrar denize dönmesini sağladı.

“Davultepe kumsalında yaşadığımız çok olağanüstü bir durumdu”
MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, tanık oldukları olayı İHA muhabirine anlattı. “Hakikaten bizi de çok şaşırtan bir durumdu” diyen Prof. Dr. Ergene, hem yeşil deniz kaplumbağasının hem de caretta carettanın genellikle, hatta yüzde 99’un üstünde bir oranla yumurtlamak için sahile gece çıktıklarını söyledi. Bazı nedenlerle bir kısmının sabaha karşı kalabildiğine işaret eden Ergene, “Ama Mersin’de Davultepe kumsalında yaşadığımız çok olağanüstü bir durumdu, çünkü öğleden sonra saat 15.00 civarında bize ihbar geldi ve biz hemen Davultepe kumsalına geldik. Bir caretta caretta saat 15.00 gibi gündüz gün ışığı altında yuvalama yapmaya, yumurta bırakmaya çalışıyor. Hatta biz ‘acaba yaralı olabilir mi’ diye düşündük. Kontrol ettik hiçbir problemi yok. Kimse rahatsız etmeden yumurtasını bırakmasını sağladık. Yumurtasını bıraktı ve salimen denize dönmesini gerçekleştirdik ve yuvayı koruma altına aldık” dedi.

“Çok nadir görülen bir durum”
Bunun, çok yaşanan bir durum olmadığını vurgulayan Ergene, “Çok nadir görülen bir durum. Sabaha karşı olabilir, gecikmiştir veya yuvayı yaparken çok zaman kaybetmiştir, sabah saat 56 gibi karşılaşabilirsiniz. Fakat gündüz olması çok enteresandı. Çok genç olmasa da genç bir bireydi. Deniz kaplumbağalarında bir dönem vardır; genç bireyler şaşırarak erken yuvalama ya da saatli yuvalama yapamayabilirler. Bir etken bu olabilir. Bir diğer etken, bütün dünyayı etkileyen iklim değişikliği var biliyorsunuz. İklim değişikliği bu canlılarda da bir şaşırtmaya sebep olmuş olabilir diye düşünüyoruz.
Bununla ilgili yuvadan ne kadar yavru çıkacak, akıbeti ne olacak, onu da takip ediyoruz. Yuva başarısı ne kadar yüksek, ona bakacağız ve değerlendirmemizi ona göre yapacağız, çünkü henüz yavrular çıkmadı” diye konuştu.

“22 yıldan bu yana ilk defa böyle bir olayla karşılaştım”
Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığının altını çizen Prof. Dr. Ergene, “22 yıldır bu işi yapıyorum. 22 yıldan bu yana ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Hatta üniversiteye döner dönmez bütün literatürleri taradım, böyle bir vaka, böyle bir bildirim var mı, en azından Türkiye’den var mı diye. Türkiye’den de böyle bir bildirimle karşılaşmadım. Belki olmuştur, ben rastlamamış olabilirim ama çok nadir olarak görülen bir duruma şahitlik ettik biz de” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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