Anamur'da içmesuyu çalışmaları sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çamlıpınaralanı Mahallesi'nin, yıllardır süren içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin yatırım tutarı 1 milyon 364 bin lira olan içmesuyu imalatları kapsamında, Ören Mahallesi’nde bulunan mevcut su deposundan yeni yapılan sistemle yaklaşık 9 bin 926 metre içmesuyu şebeke imalatı, 1 adet 30 metreküp içmesuyu biriktirme deposu ve 1 adet 10 metreküp toplama odası ile mekanik imalatlar yapıldı. Bu sayede Çamlıpınaralanı Mahallesi sakinleri kesintisiz içmesuyuna kavuştu.

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