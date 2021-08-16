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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden Refakatçi Evinde psikolojik danışmanlık hizmeti

İHA

Büyükşehir Belediyesinden Refakatçi Evinde psikolojik danışmanlık hizmeti

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Dosthane’ adıyla başlattığı Refakatçi Evinde psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmeye başlandı. Dosthane hizmetiyle uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden kent merkezindeki hastanelere gelen vatandaşların konaklama ihtiyaçları karşılanırken; psikolojik danışmanlık hizmeti ile de refakatçilerin ve hastaların bu süreçte yaşadıkları kaygıların en az düzeye indirilmesi amaçlanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dosthane hizmetiyle uzak ilçeler ve kırsaldan kent merkezine gelen hastalar ile hasta yakınlarının anlaşmalı otelde ücretsiz konaklaması sağlanıyor. Mersin Üniversitesi civarındaki otelden devlet hastanelerine servis imkanı da sunuluyor. Misafirlerin yemek ihtiyacı yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Dosthaneye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Alo 185 Teksin hattını arayarak, bu hizmete başvurularını kolaylıkla yapabiliyor.
Dosthane hizmetinden Mersin merkezde kamu veya üniversite hastanelerinde yatan hastalar ile refakatçileri faydalanabiliyor. Hasta 18 yaşından küçükse 2 refakatçi, 18 yaşın üstündeyse de bir refakatçi misafir ediliyor. Kanser tedavisi gören hastaların refakatçileri 45+45 gün bu hizmetten faydalanabilirken, poliklinik hastaları da 30+30 gün kalabiliyor.

“Bu zorlu süreçlerinde yanlarında oluyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde psikolog olarak görev yapan Asena Akatürk, Dosthanenin Mersin’in ilçelerinde ve kırsalda yaşayan hasta ve hasta yakınlarının kalması için yapılan bir proje olduğunu hatırlatarak, “Hastalık süreçleri zaten çok sancılı süreçler. Hem hasta hem de hasta yakını bu süreçte çok yara alabiliyor. Depresif ruh halleri çıkabiliyor ya da hastalıktan dolayı özellikle yakınlarının yaşadığı kaygı durumları olabiliyor. Burada bunları konuşuyoruz. Nasıl sağlıklı bir zaman geçirebilirler ya da bu süreci nasıl yönetebilirler, onlar hakkında genelde danışmanlık veriyoruz. Yaşadıkları zorluklardan dolayı aslında bir sıcaklığa çok ihtiyaç duyuyorlar ve biz de elimizden geldiğince onlara dost bir şekilde, aileleri gibi davranıp onların bu zorlu süreçlerinde yanlarında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz, gayet memnun olduklarını ve bu projenin hasta yakınları ve hastalar için çok iyi olduğunu söylüyorlar” dedi.

“Kendi evinizmiş gibi davranabiliyorsunuz, kendinizi güvende hissediyorsunuz”
Yaklaşık 10 gündür Dosthanede konaklayan ve Bozyazı ilçesinden Mersin merkeze eşi Tolga Bozok’un yaşadığı kimyasal zehirlenme için gelen Gülcan Bozok, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:
“Eşim kimyasal zehirlenme geçirmişti 15 Temmuz akşamı. Hastaneye kaldırıldı ve 1 hafta tedavi gördü. Tedavi süreci bittikten sonra doktor bize; ‘3 gün boyunca şehir dışarısına çıkmayın. Mersin içerisinde kalın. Özellikle hastaneye yakın bir yerde kalabiliyorsanız kalın. Herhangi bir sıkışma durumunda, eşiniz ambulansla oksijene bağlanarak acil olarak hastaneye getirilmesi gerekiyor. Durumu daha da ağırlaşabilir’ demişti. Biz de o nedenle sosyal medyada Dosthanenin tanıtımını görmüştük. 10 gündür burada kalıyoruz. Günlük 2 öğün yemek veriliyor, psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyormuş. Burada sadece refakatçi evi olarak değil de güvenle kalabileceğiniz, kendi evinizmiş gibi davranabiliyorsunuz, rahat bir ortam var. Kendinizi güvende hissediyorsunuz. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine yakın olması itibariyle de bizim açımızdan daha uygun. Biz çok memnun kaldık Dosthaneden, inşallah diğer hasta yakınları da memnun kalır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e böyle bir uygulamayı hayata geçirdiği için ayrıca çok teşekkür ederiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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