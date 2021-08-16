Mersin'de 'Hadi gel köyümüze destek verelim' projesi sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Hadi gel köyümüze destek verelim' projesinden faydalanmaya hak kazanan Tarsus ilçesinden 15, Çamlıyayla’dan ise 2 üreticiye 24’ü dişi, biri koç olmak üzere toplam 25’er adet küçükbaş hayvan ve 4’er ton yem desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TarsusÇamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü bahçesinde yapılan teslim töreninde konuşan, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, üreticilere ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Üreticilere seslenen Şahutoğlu, “Sizler hem kendinizin hem de sizden sonraki yetiştiricilerin aslında sorumluluğunu almış oluyorsunuz. Üretmiş olduğunuz hayvanlara diğer komşularınıza vereceğinizi düşünerek daha özenle bakmanızı istirham ediyoruz" dedi.

TarsusÇamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç ise üreticilere desteğin artarak devam ettiğini kaydederek, “Her sene dağıttığımız 60 adet küçükbaş hayvanlardan bu sene 15 tanesini Tarsus’a, 2 tanesi de Çamlıyayla’ya olmak üzere 17 tane, her bir aileye 25 küçükbaş hayvan olmak üzere dağıtıyoruz. Tabi bizim desteğimiz sadece bununla kalmıyor. Bildiğiniz üzere fide, fidan dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra üzüm sıkma makinamız, kadınlarımız için hamur yoğurma makinamız, zeytin fidanımız, keza ceviz fidanımız, bunların hepsi siz değerli vatandaşlarımız, siz değerli yetiştiriciler için” diye konuştu.

“Proje bu zor günlerde bize destek oldu”

Projeye Tarsus’a bağlı Meşelik Mahallesi’nden katılan Dilek Başaran, projeye dahil olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Koyun yetiştiriciliği, inek yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu zor günlerde, bu pandemi döneminde bizlere destek olundu. Keçi yetiştiriciliği ile devam edeceğiz. Bölgemiz buna gayet uygun" ifadelerini kullandı.

Üreticiye destek sağlanıyor

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde yürütülen ve beğeni kazanan proje kapsamında kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam sağlanması, köyden kente göçün azaltılması, bölgedeki koyun varlığının artırılması, damızlık fazlası olan yerli üreticilerden yeni işletmeler için hayvanlarının değer fiyatında satın alınarak ekonomiye destek verilmesi amaçlanıyor. Üretim odaklı proje ile üreticilere aşı desteği de sağlanıyor.

Projeden faydalanan üreticilerin bulundukları bölgenin şartlarına göre kıl keçisi, güney karaman ve ivesi koyun desteği sağlanıyor. Proje, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Mersin Veteriner Hekimler Odası paydaşlığında yürütülüyor. 5 yılın sonunda toplam 300 yeni işletme kurulması ve Mersin hayvan popülasyonuna 7 bin 500 baş damızlık değerinde hayvan kazandırılması hedefleniyor.

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