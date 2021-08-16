Mersin'de FETÖ şüphelisi meslekten ihraç binbaşı tutuklandı

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, FETÖ/PDY´ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden, meslekten ihraç edilen binbaşı S.Ü. ve muvazzaf uzman çavuş K.Y. tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalarda, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen, aralarında hala görevde olan subayların da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, daha önce meslekten ihraç edilen binbaşı S.Ü. ile muvazzaf uzman çavuşlardan K.Y. tutuklandı. Şüphelilerden M.D. ev hapsiyle 14 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-08-16 11:10:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.