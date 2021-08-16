Mersin'de FETÖ şüphelisi meslekten ihraç binbaşı tutuklandı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, FETÖ/PDY´ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden, meslekten ihraç edilen binbaşı S.Ü. ve muvazzaf uzman çavuş K.Y. tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta FETÖ/PDY üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalarda, ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen, aralarında hala görevde olan subayların da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, daha önce meslekten ihraç edilen binbaşı S.Ü. ile muvazzaf uzman çavuşlardan K.Y. tutuklandı. Şüphelilerden M.D. ev hapsiyle 14 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-08-16 11:10:11



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